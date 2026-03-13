Resident Evil Requiem Démentiel : Tout ce qui change dans ce mode de difficulté élevé

Nous vous partageons toutes les informations à connaître à propos du mode de difficulté Démentiel de Resident Evil Requiem, notamment comment le débloquer, mais aussi tous les changements notables.
Comme vous le savez probablement déjà, Resident Evil Requiem
propose plusieurs modes/niveaux de difficulté, afin que chacun puisse profiter de l'expérience désirée pour les aventures de Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy. L'un de ces modes est baptisé « Démentiel »
(« Insanity » dans la langue de Shakespeare) et offrira un véritable challenge à la communauté. D'ailleurs, la difficulté Démentiel change plusieurs éléments sur Resident Evil Requiem
.
Ainsi, nous vous détaillons, dans ce qui suit, tous les changements notables en difficulté Démentiel sur Resident Evil, par rapport aux autres modes, tout en vous expliquant comment la débloquer
.
Tout ce qu'il faut savoir sur la difficulté Démentiel de Resident Evil Requiem
Comment débloquer la difficulté Démentiel sur Resident Evil Requiem ?
Si vous lancez votre première partie sur Resident Evil Requiem
, vous vous rendrez très vite compte que le mode Démentiel n'apparaît pas dans la liste des différentes difficultés proposées. Cela est tout à fait normal. La difficulté Démentiel de Resident Evil Requiem ne se débloque qu'après avoir terminé une première fois l'aventure de Grace et Leon
. De ce fait, jouer en Démentiel sur Resident Evil Requiem
n'est possible que pour un deuxième run. Toutefois, sachez que cette difficulté ne se contente pas de rendre l'expérience plus ardue, elle modifie différents aspects du titre.
Les changements de la difficulté Démentiel de Resident Evil Requiem
Si vous comptez parcourir de nouveau Resident Evil Requiem
, et ce, dans la difficulté Démentiel, il est préférable que vous preniez en compte, en amont, les différents changements inhérents à ce mode
:
- Les ennemis infligent beaucoup plus de dégâts, sont plus rapides ainsi qu'agressifs et ont davantage de santé.
- Les créatures dites « Blister Heads » apparaissent davantage, et plus tôt que dans les autres modes de difficulté.
- Les boss sont beaucoup plus difficiles à battre.
- Par exemple, la Fille est plus agressive et plus rapide. Tandis qu'Hunk est plus rapide.
- Les ennemis sont plus nombreux à certains endroits.
- Certains objets importants et armes n'ont pas le même emplacement que dans les difficultés plus basses.
- Sauvegarder nécessite d'avoir des rubans encreurs, lors des séquences avec Grace.
- Les codes/combinaisons des coffres-forts ne sont pas du tout les mêmes que dans les autres niveaux de difficulté.
- Les pièces antiques ne sont pas placées aux mêmes endroits.
- L'aim assist n'est pas disponible.
- La caisse de ravitaillement est accessible dès le début, avec Leon.
À quel moment lancer une partie en Démentiel sur Resident Evil Requiem ?
Maintenant que vous possédez toutes les informations concernant la difficulté Démentiel de Resident Evil Requiem, et comment la débloquer
, il ne vous reste plus qu'à vous lancer. Il est recommandé d'effectuer une partie en Démentiel
après un deuxième run, et surtout après avoir débloqué les munitions infinies pour les armes à feu ainsi que le RPG-7. Cela rendra votre expérience un tantinet plus facile. Soulignons, à ce sujet, que terminer un run en difficulté Démentiel
est demandé pour obtenir le 100 % ou Platine de Resident Evil Requiem
.
Rappelons, pour conclure, que Resident Evil Requiem
est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC et Nintendo Switch 2.
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