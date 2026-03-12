Resident Evil Requiem : Libérer ou détruire Elpis, quelle fin choisir ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 mars 2026 à 15h11
Nous vous apportons des informations concernant les deux fins, c'est-à-dire libérer ou détruire Elpsis, de Resident Evil Requiem, afin de vous aider à choisir.
Resident Evil Requiem : Libérer ou détruire Elpis, quelle fin choisir ?
À la fin de leur aventure sur Resident Evil Requiem, les joueurs et les joueuses sont face à un choix crucial : libérer ou bien détruire Elpis. Évidemment, les conséquences ne sont pas les mêmes en fonction de votre décision. D'ailleurs, il se peut que vous ne sachiez pas quelle fin choisir sur Resident Evil Requiem, et que vous ayez peur d'obtenir la mauvaise conclusion pour les péripéties de Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy.

Toutefois, afin de vous aider à faire votre choix, voici des informations concernant les deux fins, soit entre libérer ou bien détruire Elpsis, sur Resident Evil Requiem

Évidemment, ce qui suit contient des spoilers majeurs au sujet des deux fins de Resident Evil Requiem. Vous voilà prévenus.

Que choisir entre libérer ou détruire Elpis sur Resident Evil Requiem ?

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Comme vous vous en doutez, c'est dans les dernières minutes de jeu de Resident Evil Requiem que vous serez confrontés au choix suivant : libérer Elpis ou bien détruire Elpis. Durant cette séquence, qui se déroule au sein de la zone ARK, vous incarnez Grace, qui vient tout juste d'avoir des informations importantes concernant Elpis. En fonction de votre décision, les conséquences, et donc les scènes suivantes, ne sont pas les mêmes. Et pour vous aider à choisir entre libérer ou détruire Elpis sur Resident Evil Requiem, voici des détails sur les répercussions (spoilers ci-dessous).

Détruire Elpis sur Resident Evil Requiem

Si vous décidez de détruire Elpis sur Resident Evil Requiem, vous accéderez à la fin la plus courte : Leon tente de tuer Zeno, après avoir réussi à sauver Grace. Malheureusement, Leon mourra des mains de Zeno. Ce dernier décédera également, alors que la plateforme s'effondre. Grace parvient, quant à elle, à rejoindre la surface saine et sauve.

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Libérer Elpis sur Resident Evil Requiem

Si vous choisissez de libérer Elpis sur Resident Evil Requiem, vous aurez le droit à la fin la plus longue : Elpis est, en réalité, un antidote créé par Spencer. Grace l'utilise alors pour guérir l'infection de Leon. Le protagoniste devra, par la suite, affronter le boss final, qui n'est ni plus ni moins que Victor Gideon. Après le combat, Leon et Grace rejoignent la terre ferme. L'héroïne terminera alors le rapport demandé par son chef et continuera sa vie (nous ne vous en dirons pas plus pour vous garder quelques surprises).

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Quelle est la meilleure fin sur Resident Evil Requiem ? 

Au vu des informations dévoilées ci-dessus, vous aurez probablement compris que libérer Elpis est la bonne fin de Resident Evil Requiem. À l'inverse, détruire Elpis est considéré comme la mauvaise conclusion. Cela transparaît notamment dans la construction de ces deux dénouements, qui n'est pas du tout la même en termes de longueur/de durée. D'ailleurs, libérer Elpis est perçue comme la fin canonique de Resident Evil Requiem. Évidemment, vous êtes tout à fait libre d'opter pour la conclusion de votre choix. Remarquons, cependant, que l'un des trophées/succès de cet opus est lié à la libération d'Elpis.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Requiem est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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