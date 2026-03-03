Resident Evil Requiem : Capcom glisse un clin d'œil surprenant dans son dernier opus

Resident Evil Requiem cache un secret surprenant qui remet en question la réalité de son univers. Un easter egg découvert par les joueurs suggère que les jeux de la franchise existent au sein même de l'histoire. Une mise en abyme amusante qui fait beaucoup parler.
Si Resident Evil Requiem
est salué pour son atmosphère oppressante et la noirceur du scénario entourant Grace et Leon, Capcom n'a pas oublié d'y injecter sa touche d'humour habituelle. Entre deux séquences de survie intense, les développeurs ont glissé de nombreux clins d'œil
, allant de l'apparition loufoque de Tofu à des références plus subtiles aux anciens opus. Mais une découverte récente pousse le concept encore plus loin.
Une découverte qui brise le quatrième mur
C'est sur les réseaux sociaux que l'information a commencé à circuler, notamment grâce à l'utilisateur shojodie
sur Twitter. En explorant Raccoon City dans la peau de Leon, les joueurs attentifs peuvent tomber sur un casier au contenu pour le moins inattendu
. À l'intérieur repose une console de jeu au design douteux, accompagnée d'une pile de cartouches et de boîtes de CD.
Pour n'importe quel fan de Capcom, les titres sont immédiatement reconnaissables. On y distingue clairement Mega Man 8 ainsi que Street Fighter Alpha 2. Jusqu'ici, rien d'anormal pour un easter egg de l'éditeur japonais. Cependant, un troisième jeu attire l'attention et provoque une véritable confusion mentale : le tout premier Resident Evil
.
Quand la fiction rejoint la fiction
L'image est certes un peu floue, mais les détails ne trompent pas. Ce petit easter egg suggère que les jeux vidéo Resident Evil (en tant que produits) sont canon dans l'univers de Resident Evil.
Cette mise en abyme soulève des questions amusantes, bien que vertigineuses, sur la cohérence de l'univers. Cela signifierait qu'un développeur, au sein même du monde de Resident Evil, aurait eu connaissance des événements du manoir Spencer pour en faire un jeu vidéo
, et ce, quasiment au moment où les faits se déroulaient. Une idée d'autant plus saugrenue quand on considère la chronologie du bombardement de Raccoon City.
Un paradoxe temporel amusant
Bien entendu, il ne faut pas prendre cette découverte au premier degré. Il est difficile d'imaginer que dans un monde ravagé par des armes bio-organiques et des zombies, les habitants se détendent en jouant à des simulations de leurs propres cauchemars. Néanmoins, la présence de la boîte du jeu original aux côtés de classiques comme Street Fighter reste un hommage savoureux à l'héritage de la saga
.
En guise de conclusion, rappelons que Resident Evil Requiem
, qui est sorti le 27 février 2026, est à retrouver sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC. Plusieurs guides sont disponibles, notamment comment récupérer les Quartz
et comment obtenir les organes
. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur PC (via Steam), mais aussi des cartes PlayStation Store à moindre coût :
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