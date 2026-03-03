Resident Evil Requiem : Capcom glisse un clin d'œil surprenant dans son dernier opus



le 03 mars 2026 à 11h23 Publié par Corentin Rimbert le 03 mars 2026 à 11h23

Resident Evil Requiem cache un secret surprenant qui remet en question la réalité de son univers. Un easter egg découvert par les joueurs suggère que les jeux de la franchise existent au sein même de l'histoire. Une mise en abyme amusante qui fait beaucoup parler.