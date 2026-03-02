Resident Evil Requiem : Poumons et cœur artificiels, où et comment les obtenir ?

Nous vous expliquons comment récupérer les poumons et le cœur artificiels sur Resident Evil Requiem, afin de progresser dans le centre de soins.

Où et comment trouver les poumons et le cœur artificiels sur Resident Evil Requiem ?

Obtenir les poumons artificiels sur Resident Evil Requiem

Placez le bouton sur « Hand ».

Mettez le curseur sur le deuxième trait (celui du milieu).

Cliquez sur le bouton 2 pour placer le curseur vers le bas.

Cliquez sur le bouton 5 pour placer le curseur vers le bas. Vous n'avez pas besoin de changer la position des boutons 1, 3 et 4, normalement.

Placez le bouton sur « Auto ».

Obtenir le cœur artificiel sur Resident Evil Requiem

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Lors de votre aventure sur, et plus précisément dans le centre de soins avec Grace Ashcroft, vous devez résoudre plusieurs énigmes. L'une d'entre elles exige ded'un cadavre placé dans une pièce spécifique. Cependant, il peut être assez difficile d'obtenir ces items particuliers. C'est pourquoi nous vous indiquons, ci-dessous,Sur, en explorant l'aile Est, vous apercevrez un corps dans la Salle d'examen. Celui-ci possède le Bracelet d'identification de Niveau 2, qui est nécessaire pour progresser. Toutefois, pour le récupérer, vous devrezdudit mort, qui sont à des endroits bien précis dans le centre de soins.Pour, vous devez vous rendre dans l'aile Ouest. Une fois que vous y êtes, dirigez-vous dans le Garage (emplacement sur l'image ci-dessous), où vous pourrez ramasser la Boîte de transport d'organes. Malheureusement, celle-ci est verrouillée. Si vous avez déjà collecté le quartz solaire, vous avez normalement le document « Ouvrir la boîte de transport d'organes », qui précise la manipulation à effectuer pour accéder à son contenu. Les actions à réaliser sont les suivantes :Vous possédez, dorénavant,. Vous pouvez donc vous mettre en quête du, à présent.Afin de, restez ou retournez dans l'aile Ouest. Vous devez rejoindre la Chambre froide (emplacement sur l'image ci-dessous), qui est située tout en haut sur la gauche. Malheureusement, en tournant la valve rouge, Grace brisera le mécanisme. Vous devez, dès lors, récupérer la Clé plate, que vous collecterez en vous rendant dans le Bureau du concierge, qui n'est pas loin de la Salle de jeux et du Garage (toujours dans l'aile Ouest - vers le sud).Si vous avez la Clé plate dans votre inventaire, retournez à l'entrée de la Chambre froide pour ouvrir la pièce. Là, vous pourrez. Il ne vous reste plus qu'à retourner dans la Salle d'examen (aile Est) pour mettredans le corps en question. Cela vous permettra de collecter le Bracelet d'identification de Niveau 2 et surtout de progresser dans vos recherches des trois quartz, nécessaires pour quitter le centre de soins (quête principale).Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur PS5, Xbox Series, mais aussi sur Nintendo Switch 2 et PC.