Nintendo Switch 2 : Trois jeux Resident Evil cultes en approche

La dernière console de Nintendo pourrait bien faire le plein de frissons. Selon un informateur réputé, Capcom prévoirait de porter les célèbres remakes de Resident Evil sur la Switch 2. Une excellente nouvelle pour les amateurs de survie et d'horreur.

Il semblerait que la franchise horrifique de Capcom ait encore de beaux jours devant elle sur les plateformes de Nintendo. Alors que les joueurs ont déjà pu découvrir les plans de l'éditeur avec l'annonce de Resident Evil Veronica lors du Summer Game Fest, d'autres projets d'envergure se profilent à l'horizon. L'information du jour concerne directement la Nintendo Switch 2, qui pourrait bien accueillir plusieurs épisodes majeurs de la saga dans des versions remises au goût du jour.

Les remakes de la trilogie culte sur Switch 2

La rumeur nous vient directement du réseau social X, anciennement Twitter, par l'intermédiaire de l'initié NateTheHate. Ce dernier, réputé pour la fiabilité de ses sources dans l'industrie du jeu vidéo, a pris la parole pour répondre aux interrogations de la communauté. Selon ses informations, les remakes de Resident Evil 2, Resident Evil 3 et Resident Evil 4 sont bel et bien en route pour la dernière console du constructeur japonais.

As of last plan, yes. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) June 9, 2026

Ces trois titres, sortis respectivement en 2019, 2020 et 2023, ont redéfini les standards du genre grâce à la puissance du RE Engine, le moteur graphique exclusif de Capcom. Ces versions ont notamment permis à de nombreux joueurs de découvrir la saga, qui a explosé avec la sortie de Requiem en début d'année.

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Si la sortie n'est pas encore officielle, NateTheHate indique que les plans initiaux étaient de les sortir cette année. Une annonce devrait donc être faite prochainement (lors de la gamescom ?) pour annoncer l'arrivée des remakes de Resident Evil 2, Resident Evil 3 et Resident Evil 4 sur la Switch 2.













Une saga qui n'a pas fini de surprendre

En marge de ces révélations sur la console de Nintendo, l'actualité de la licence reste particulièrement dense. Un producteur historique de la série a récemment laissé entendre qu'un futur épisode pourrait se dérouler au Japon, une destination totalement inédite pour la franchise qui a jusqu'ici privilégié l'Amérique du Nord, l'Europe ou l'Afrique. Une telle approche offrirait un renouveau esthétique et narratif très attendu par la communauté.

Quant à Resident Evil Requiem, un DLC est au programme, mais aucun détail n'a été communiqué par Capcom, qui continue d'être un acteur majeur de l'année 2026.

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