Resident Evil : Le prochain film s'inspirerait de deux opus aussi cultes qu'appréciés

Le scénario de la prochaine adaptation cinématographique Resident Evil a fuité en avance et comporterait des liens avec deux jeux spécifiques de la franchise.
Comme vous le savez probablement déjà, la saga Resident Evil prépare son retour au cinéma avec un nouveau film live-action signé Zach Cregger. Selon une récente fuite, cette nouvelle adaptation pourrait nous plonger au cœur de l'apocalypse de Raccoon City,
à mi-chemin entre les événements emblématiques des jeux Resident Evil 2 et Resident Evil 3.
Une intrigue au cœur du chaos de Raccoon City pour le prochain film Resident Evil
En effet, d'après les informations obtenues par l'insider Daniel RPK, et relayées notamment par Insider Gaming, le nouveau film Resident Evil devrait suivre les mésaventures de Bryan, un jeune homme incarné à l'écran par Austin Abrams
, acteur révélé par la série The Walking Dead. Alors qu'il se rend en pleine nuit à l'hôpital général de Raccoon City pour une livraison urgente, sa route prend une tournure tragique lorsqu'il percute une mystérieuse femme sur une route enneigée.
Bien que la victime survive à l'accident, quelque chose d'anormal semble rapidement évident. Bryan, en tentant de lui venir en aide, se retrouve ainsi malgré lui entraîné dans une spirale des plus cauchemardesques : l'épidémie de Raccoon City bat son plein, avec ses créatures terrifiantes issues des expériences biomédicales d'Umbrella
, entre mutations tentaculaires et monstruosités génétiquement modifiées.
Le nouveau film Resident Evil : Un pont entre Resident Evil 2 et 3 ?
Ainsi, selon cette fuite, l'histoire du nouveau film Resident Evil se déroulerait alors que l'infection est déjà avancée, mais avant que la ville ne soit détruite par une bombe nucléaire. Ce détail temporel laisse penser que ladite adaptation cinématographique pourrait se situer précisément durant les événements des jeux Resident Evil 2 et Resident Evil 3
, périodes charnières de la catastrophe de Raccoon City.
Cet angle narratif permettrait de proposer aux fans de la franchise vidéoludique une plongée immersive dans le lore culte de la série, tout en introduisant un personnage inédit qui apporte un regard neuf sur ces événements iconiques. Cela semble en tout cas très intéressant sur le papier. Pour autant, et comme toujours, ces informations sont à prendre avec des pincettes pour le moment, étant donné qu'il ne s'agit pas de détails officiels.
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