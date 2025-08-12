Resident Evil : De grands absents et un scénario original « étrange » pour le nouveau film

Resident Evil 2 Remake, développé par Capcom et sorti en 2019, modernise le classique de 1998. Incarnez Leon et Claire à Raccoon City, affrontez zombies et créatures mutantes dans une ambiance oppressante. Avec ses graphismes photoréalistes grâce au RE Engine et son gameplay repensé à la troisième personne, il est devenu un survival-horror incontournable.