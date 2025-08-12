Resident Evil : De grands absents et un scénario original « étrange » pour le nouveau film

En parallèle de Resident Evil Requiem, un nouvel opus sur grand écran est actuellement en développement. Cependant, son réalisateur a donné quelques précisions sur l'histoire du film, qui compte bien se démarquer du reste de la franchise.
Grande habituée des salles obscures, la saga Resident Evil
se prépare à envahir une nouvelle fois nos écrans avec un nouveau film. Cependant, peu d'informations ont circulé sur l'histoire de ce nouveau projet et sa potentielle place parmi les événements racontés dans les différents jeux. Une fuite évoque une épopée se déroulant pendant l'apocalypse de Raccoon City
, soit entre Resident Evil 2 Remake
et le troisième jeu.
Mais dans le cadre d'une interview pour The Hollywood Reporter
, le réalisateur du film a partagé quelques indices supplémentaires sur le projet.
Proposer aux admirateurs de la franchise Resident Evil une histoire inédite mais proche de celle des jeux
Dans un premier temps, Zach Creeger a confié qu'il n'avait vu aucun des films Resident Evil précédents, mais il a joué à plusieurs reprises aux jeux. Pour certains, ce simple détail est déjà prometteur car la saga de Paul W.S. Anderson a divisé la communauté. D'ailleurs, il a à cœur de « raconter une histoire qui semble authentique et proche de celles racontées dans les jeux ».
Mais dans un second temps, le réalisateur a précisé qu'il n'adapterait pas une histoire existante. « C'est un scénario original et une histoire bizarre. Je l'ai écrite et je l'adore. Mais elle n'a rien à voir avec les autres films Resident Evil. Si je fais bien mon travail, elle fera souffler un vent de fraicheur et de bizarrerie
».
Une aventure sans Leon S. Kennedy, au grand désespoir des joueurs
Lors d'une autre entrevue donnée au magazine Inverse
, Zach Cregger a également révélé que ce nouveau film ne mettrait pas à l'honneur les personnages emblématiques de la saga
.
Si beaucoup espéraient voir Leon S.Kennedy à l'écran, la déception risque d'être grande. Mais le réalisateur a expliqué ce choix controversé en rappelant son souhait de combler les fidèles de la première heure.
Je raconte une histoire qui est une lettre d'amour aux jeux et suit les règles des jeux. C'est juste une autre histoire. Je ne vais pas raconter l'histoire de Leon, parce que celle-ci est racontée dans les jeux. [Les fans] ont déjà cela.
Si son casting n'est pas encore connu, ce nouveau film Resident Evil devrait arriver dans les salles obscures le 16 septembre 2026
d'après les informations de nos confrères d'Écran Large.
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