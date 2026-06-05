Resident Evil Veronica annoncé avec une fenêtre de sortie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 juin 2026 à 23h35
Capcom a profité du Summer Game Fest 2026 pour annoncer Resident Evil Veronica.
Resident Evil Veronica annoncé avec une fenêtre de sortie

Après de nombreuses rumeurs ayant circulé sur la Toile ces dernières semaines, Capcom a annoncé officiellement Resident Evil Veronica, tout en donnant une fenêtre de sortie.

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En effet, lors du Summer Game Fest 2026, qui a eu lieu dans la soirée du vendredi 5 juin, Capcom a fait l'annonce tant attendue par la communauté : Resident Evil Code Veronica a bel et bien le droit à un remake, qui est baptisé Resident Evil Veronica. Cette annonce fut accompagnée d'un premier trailer, dont la durée dépasse trois minutes et dans lequel nous pouvons voir Claire Redfield se rendre à Paris. C'est, d'ailleurs, l'occasion d'avoir une première idée de la refonte visuelle pour ce nouveau remake.

Miniature vidéo

D'ailleurs, Capcom a partagé une autre bonne nouvelle concernant Resident Evil Veronica, et pour les joueurs les plus impatients.

Resident Evil Veronica nous donne rendez-vous en 2027

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Il n'y aura pas beaucoup de temps à attendre avant de pouvoir retrouver Claire Redfield et de plonger dans un nouveau remake Resident Evil, étant donné que Resident Evil Veronica doit arriver au cours de l'année 2027. Malheureusement, à l'heure actuelle, Capcom n'a pas partagé de date de sortie plus précise. Nul doute que nous en saurons plus à son sujet dans les mois à venir.

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Rendez-vous donc en 2027 pour découvrir Resident Evil Veronica, qui sortira très certainement sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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