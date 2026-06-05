Resident Evil Veronica annoncé avec une fenêtre de sortie

Capcom a profité du Summer Game Fest 2026 pour annoncer Resident Evil Veronica.

Après de nombreuses rumeurs ayant circulé sur la Toile ces dernières semaines, Capcom a annoncé officiellement Resident Evil Veronica, tout en donnant une fenêtre de sortie.

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Resident Evil Veronica annoncé avec un premier trailer

En effet, lors du Summer Game Fest 2026, qui a eu lieu dans la soirée du vendredi 5 juin, Capcom a fait l'annonce tant attendue par la communauté : Resident Evil Code Veronica a bel et bien le droit à un remake, qui est baptisé Resident Evil Veronica. Cette annonce fut accompagnée d'un premier trailer, dont la durée dépasse trois minutes et dans lequel nous pouvons voir Claire Redfield se rendre à Paris. C'est, d'ailleurs, l'occasion d'avoir une première idée de la refonte visuelle pour ce nouveau remake.

D'ailleurs, Capcom a partagé une autre bonne nouvelle concernant Resident Evil Veronica, et pour les joueurs les plus impatients.

Resident Evil Veronica nous donne rendez-vous en 2027

Il n'y aura pas beaucoup de temps à attendre avant de pouvoir retrouver Claire Redfield et de plonger dans un nouveau remake Resident Evil, étant donné que Resident Evil Veronica doit arriver au cours de l'année 2027. Malheureusement, à l'heure actuelle, Capcom n'a pas partagé de date de sortie plus précise. Nul doute que nous en saurons plus à son sujet dans les mois à venir.

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Rendez-vous donc en 2027 pour découvrir Resident Evil Veronica, qui sortira très certainement sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.