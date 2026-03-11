Non, le RE Engine n'a jamais voulu dire Resident Evil Engine

Depuis des années, de nombreux joueurs sont persuadés que le célèbre moteur graphique de Capcom tire son nom de sa franchise horrifique phare. Pourtant, la véritable signification du RE Engine cache une anecdote bien plus poétique et totalement déconnectée de Resident Evil.
Depuis son apparition remarquée en 2017 avec Resident Evil 7 Biohazard
, le moteur graphique de Capcom s'est imposé comme l'un des outils de développement les plus performants de l'industrie
. Que ce soit pour animer les combats frénétiques de Devil May Cry 5, les vastes contrées de Monster Hunter Rise, les affrontements de Street Fighter 6 ou encore les épopées de Dragon's Dogma 2
, le RE Engine est omniprésent
. Face à ce nom, la déduction semble évidente pour la majorité des joueurs occidentaux. RE signifierait logiquement Resident Evil
. Une croyance tenace qui s'avère pourtant totalement fausse.
Une simple coïncidence géographique et linguistique
Pour comprendre cette confusion, il faut se tourner vers le Japon. Sur l'archipel nippon, la célèbre saga de survie horrifique ne s'appelle pas Resident Evil, mais Biohazard. L'association d'idées entre les lettres RE et la franchise de zombies est donc un phénomène purement occidental
. Kazuki Abe, directeur technique sur le jeu Exoprimal, a d'ailleurs confié au magazine Game Informer
sa surprise face à cette croyance populaire.
C'est vraiment une simple coïncidence si les jeux Resident Evil sont également développés avec ce moteur.
Si le lien avec la franchise horrifique n'est qu'un hasard fortuit, que cachent réellement ces deux lettres qui accompagnent désormais toutes les superproductions de l'éditeur japonais ? La réponse se trouve dans une expression anglaise pleine d'ambition
.
Atteindre la lune pour concrétiser les rêves des développeurs
En réalité, RE est l'acronyme de Reach for the Moon
, que l'on peut traduire par Viser la Lune en français. Ce choix reflète la volonté de Capcom de fournir à ses équipes un outil capable de matérialiser n'importe quelle vision créative. Le logo du moteur, qui représente une main déformée s'étirant vers le ciel avec la lune en toile de fond, prend alors tout son sens. Kazuki Abe précise les intentions derrière cette identité visuelle si particulière.
L'idée du logo avec la main tendue vers le haut symbolise le fait que, en tant que moteur, le jeu que vous imaginez est à portée de main. Et grâce à ce moteur, vous pouvez vous en emparer, l'atteindre et le concrétiser.
Cette philosophie se ressent dans la conception même de la technologie
. Contrairement à des moteurs commerciaux classiques où le jeu doit s'adapter aux contraintes de l'outil, le RE Engine est conçu pour être malléable
. L'équipe en charge de son développement travaille en interne chez Capcom. Si un projet nécessite une fonctionnalité spécifique qui n'existe pas encore, les ingénieurs peuvent la créer et l'intégrer directement. Cette flexibilité extrême explique comment la même base technologique peut faire tourner des expériences aussi radicalement différentes qu'un jeu de combat compétitif, un titre multijoueur avec des dinosaures ou une aventure de dark fantasy en monde ouvert.
Le moteur maison de Capcom n'a donc pas fini de nous surprendre, en continuant de viser toujours plus haut. De bon augure pour la suite, surtout lorsque nous savons que la société a encore de très nombreux projets à nous dévoiler
.
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