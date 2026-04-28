Un DLC de Resident Evil Requiem est officiellement en développement chez Capcom

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 avril 2026 à 17h00
Des millions de joueurs ont déjà terminé Resident Evil Requiem. Si l'aventure de Grace et Leon a marqué les esprits, le regard se tourne désormais vers l'avenir. Capcom vient enfin de briser le silence concernant le contenu téléchargeable narratif, confirmant que le développement est en cours malgré un calendrier chargé.
Un DLC de Resident Evil Requiem est officiellement en développement chez Capcom

L'aventure horrifique de Resident Evil Requiem a conquis plus de sept millions de joueurs à travers le monde depuis son lancement, fin février. Mais nous savons tous que la fin de Requiem n'en est pas vraiment une. Comme vous l'avez surement vu vous-même, la conclusion du jeu appelle inévitablement à prolonger l'expérience, par le biais d'un très probable DLC, lequel a été au centre de plusieurs rumeurs. Si Capcom est resté particulièrement discret sur cette extension scénarisée jusqu'à présent, elle vient d'être mentionnée pour la première fois

Une confirmation rassurante pour les fans

La bonne nouvelle est que le développement du contenu narratif de Resident Evil Requiem est bel et bien en cours. Ces informations précieuses nous proviennent d'une entrevue accordée au média japonais Denfaminicogamer, qui a pu s'entretenir avec les figures de proue du projet, à savoir le réalisateur Akishi Nakanishi et le producteur Masato Kumazawa. 

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Concernant l'extension majeure, Akishi Nakanishi n'a malheureusement pas pu entrer dans les détails précis du scénario ou des mécaniques de jeu, mais il a tenu à rassurer la communauté.

Concernant le contenu téléchargeable narratif supplémentaire, à ce stade, je peux seulement dire qu'il est en cours de production... J'espère que vous l'attendez avec impatience.

Si vous attendez des nouvelles concrètes avec impatience, il faudra donc se montrer patient, mais cette annonce confirme que l'histoire va être prolongée. Si le DLC était initialement programmé pour 2026, selon les informations partagées par l'insider Dusk Golem il y a quelques semaines, celui-ci pourrait potentiellement basculer sur la fenêtre début 2027, en fonction de l'avancement du projet. 

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Ce délai n'aurait rien de surprenant étant donné que Capcom travaille actuellement sur de multiples chantiers d'envergure, que ce soit pour Resident Evil, pour d'autres franchises, avec la sortie, par exemple, d'Onimusha: Way of the Sword, également prévue pour cette année.

Quelles pistes pour le scénario ?

Les possibilités narratives pour ce nouveau chapitre de Resident Evil Requiem sont tout simplement infinies. Que trame réellement Leon depuis la fin de la campagne principale ? Où se trouve Claire Redfield pendant ces événements ? Ada Wong tire-t-elle encore les ficelles dans l'ombre ? Les joueurs ont de nombreuses théories et l'attente risque d'être longue avant de découvrir les réponses officielles de Capcom. Mais ce qui est sûr, c'est que l'histoire de cet opus n'est pas terminée.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Resident Evil Requiem est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous ne vous êtes pas encore laissé tenter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une belle réduction sur les plateformes suivantes :

  • PC
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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