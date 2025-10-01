Resident Evil : Capcom annonce un nouveau projet inattendu

Capcom et Bandai Namco dévoilent une nouvelle version de Resident Evil 2, pensée pour l'arcade et prévue en sortie limitée fin 2025.

Capcom continue de surprendre ses joueurs. Après avoir porté Resident Evil 2 Remake sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Switch (cloud) et même iOS, l'éditeur japonais s'associe à Bandai Namco pour proposer une déclinaison encore plus atypique. Baptisée Biohazard Resident Evil 2 Arcade, cette adaptation sera disponible en bornes d'arcade à partir de la fin d'année 2025.

Un gameplay pensé pour l'arcade

Un premier trailer dévoile un jeu en vue à la première personne, avec des séquences en on-rails rappelant les grands classiques du genre. Les joueurs y affrontent Mr. X, les Lickers, des chiens infectés et des hordes de zombies dans des décors bien connus du Raccoon City Police Department.





Une sortie limitée et des tests régionaux

Resident Evil 2 Arcade mise aussi sur l'immersion avec des effets physiques inédits comme le souffle d'air, des vibrations au sol et une cabine interactive destinée à renforcer la sensation de peur.

Capcom et Bandai Namco n'ont pas encore donné de date précise, mais annoncent deux phases de tests : en Amérique du Nord durant l'hiver 2025, puis au Japon au printemps 2026. Il reste à savoir si une distribution plus large des bornes suivra ou si l'expérience restera confidentielle.

De Dead Shot à Arcade : un projet enfin officialisé

Repéré une première fois sous le nom Resident Evil 2: Dead Shot dans une borne testée au Royaume-Uni, le projet est désormais confirmé sous l'appellation plus claire Resident Evil 2 Arcade.













Ce choix n'est pas anodin, puisque la saga entretient un lien ancien avec l'arcade et le rail shooter. Des titres comme Resident Evil Survivor 2 – Code: Veronica, The Umbrella Chronicles ou The Darkside Chronicles avaient déjà exploré ce type de gameplay, parfois avec le support de périphériques comme les Wiimote ou le PS Move.

En réinventant le remake de Resident Evil 2 sous la forme d'un shooter arcade, Capcom poursuit une tradition initiée dès la fin des années 90 avec Resident Evil Survivor. Cette nouvelle version pourrait bien séduire les salles d'arcade encore actives au Japon et dans certaines régions d'Asie, mais reste une curiosité pour les joueurs occidentaux, habitués à profiter de Resident Evil sur consoles et PC.

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