Resident Evil surprend le public des premières projections tests

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 06 avril 2026 à 10h16
Afin de proposer la meilleure version possible et de changer le montage final s'il ne plait pas, un film est proposé une première fois en projection test. Or, Resident Evil aurait agréablement surpris les spectateurs.
Resident Evil surprend le public des premières projections tests
À l'exception de ses films d'animation, la saga Resident Evil est loin d'avoir marqué les esprits quand elle est arrivée dans les salles obscures. Qu'il s'agisse des films avec Milla Jovovich ou de Welcome to Raccoon City sorti en 2021, aucun d'entre eux n'a obtenu une note dépassant les 50 % sur Rotten Tomatoes. Cependant, cette réputation pourrait bien changer avec le nouvel opus. 

Des retours positifs pour les premiers spectateurs de Resident Evil 

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Resident Evil fera son grand retour en salles le 16 septembre 2026 avec un reboot réalisé par Zach Cregger. Ce dernier a déclaré vouloir « raconter une histoire qui semble authentique et proche de celles racontées dans les jeux » sans pour autant adapter une histoire tirée de cet univers ou utiliser ses personnages emblématiques. Ces deux déclarations peuvent décevoir les habitués de la franchise et signer un nouveau flop cinématographique. 

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Les premières projections tests de ce nouveau Resident Evil allaient donc confirmer cette peur ou révéler une bonne surprise. Or, le deuxième cas de figure semble se produire. Daniel Richtman a partagé une publication sur X/Twitter juste après avoir assisté à l'une de ces projections. Bien que courte et manquant d'arguments, la publication indique que les réactions au film ont été « excellentes ».

Une première bonne impression, mais un projet encore très confidentiel

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Si ce premier retour semble donc prometteur pour le retour de Resident Evil sur grand écran, le produit final peut être bien différent de cette réalité. S'agissant d'une projection test, le montage du film peut être entièrement retravaillé avant sa distribution globale. Ensuite, les commentaires sont mitigés : certains sont enthousiastes, d'autres restent sceptiques. Enfin, ces premières projections tests n'ont pas encore été officialisées. 


Il faut désormais attendre plus d'informations ou une nouvelle bande-annonce pour savoir ce que la franchise nous réserve pour cette nouvelle adaptation. Rappelons que les rumeurs suggèrent que cette histoire se déroulerait entre Resident Evil 2 Remake et Resident Evil 3, impliquerait une livraison nocturne à l'hôpital général de Raccoon City et d'étranges phénomènes.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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