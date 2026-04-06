Resident Evil surprend le public des premières projections tests

Afin de proposer la meilleure version possible et de changer le montage final s'il ne plait pas, un film est proposé une première fois en projection test. Or, Resident Evil aurait agréablement surpris les spectateurs.

Des retours positifs pour les premiers spectateurs de Resident Evil

Une première bonne impression, mais un projet encore très confidentiel

There was a test screening for Resident Evil. I hear it's great. — Daniel Richtman (@DanielRPK) April 2, 2026

À l'exception de ses films d'animation, la saga Resident Evil est loin d'avoir marqué les esprits quand elle est arrivée dans les salles obscures. Qu'il s'agisse des films avec Milla Jovovich ou de Welcome to Raccoon City sorti en 2021, aucun d'entre eux n'a obtenu une note dépassant les 50 % sur Rotten Tomatoes. Cependant, cette réputation pourrait bien changer avec le nouvel opus.avec un reboot réalisé par Zach Cregger. Ce dernier a déclaré vouloir « raconter une histoire qui semble authentique et proche de celles racontées dans les jeux » sans pour autant adapter une histoire tirée de cet univers ou utiliser ses personnages emblématiques. Ces deux déclarations peuvent décevoir les habitués de la franchise et signer un nouveau flop cinématographique.Les premières projections tests de ce nouveau Resident Evil allaient donc confirmer cette peur ou révéler une bonne surprise. Or, le deuxième cas de figure semble se produire. Daniel Richtman a partagé une publication sur X/Twitter juste après avoir assisté à l'une de ces projections. Bien que courte et manquant d'arguments,Si ce premier retour semble donc prometteur pour le retour de Resident Evil sur grand écran,. S'agissant d'une projection test, le montage du film peut être entièrement retravaillé avant sa distribution globale. Ensuite, les commentaires sont mitigés : certains sont enthousiastes, d'autres restent sceptiques. Enfin, ces premières projections tests n'ont pas encore été officialisées.Il faut désormais attendre plus d'informations ou une nouvelle bande-annonce pour savoir ce que la franchise nous réserve pour cette nouvelle adaptation. Rappelons que les rumeurs suggèrent queimpliquerait une livraison nocturne à l'hôpital général de Raccoon City et d'étranges phénomènes.