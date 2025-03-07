REPO : Tous les contrôles pour gagner du temps

Les touches sont parfois difficiles à maîtriser dans REPO. Voici donc un guide qui les récapitule tous les contrôles du jeu.
REPO
n'est pas un jeu très compliqué. Les joueurs trouveront très vite leur marque, mais le fait qu'il soit exclusivement en anglais peut donner quelques difficultés.
C'est pourquoi nous vous avons indiqué ci-dessous tous les contrôles de REPO, avec la particularité du clavier AZERTY/QWERTY
.
Tous les contrôles de REPO
Sachez que vous n'avez pas vraiment besoin de remaper vos touches, puisque le jeu détecte automatiquement que vous avez un clavier français ou anglophones. Vous pouvez donc utiliser les contrôles de base, ce qui sera plus simple pour jouer et mémoriser les touches.
Bien que le tutoriel vous apprenne les bases, voici tout ce qu'il faut savoir au sujet des contrôles dans REPO
.
Déplacements
- WASD/ZQSD → Permet de se déplacer (avant, gauche, arrière, droite).
- Barre espace → Sauter.
- CTRL/Control → Permet de s'accroupir, et éteint automatique votre lampe torche.
- Shift → Sprint. Coûte énormément en endurance.
- Q (A) – Permet de vous jeter par terre.
Contrôle d'objets
- Clic gauche → Attraper des objets.
- Clic droit → Faire bouger les objets avec une rotation.
- Molette haut et bas → Permet d'attirrer ou d'éloigner les objets que vous avez attrapé.
Autres actions
- Tab → Ouvre la carte et marque les objets de valeur à récupérer
- E → Interagir avec les objets, comme les soins.
- 1/2/3 → Assigne les objets consommables à l'inventaire.
- T → Chat global.
- Entrée → Confirmer la sélection.
- ESC → Ouvrir le menu.
- Clic droit/gauche (en spectateur) → Change le joueur qui est regardé lorsque vous êtes mort.
- V → Push-to-Talk (peut être désactivé).
Disponible en accès anticipé sur Steam pour la somme de 9,75 €, REPO n'est pas encore disponible sur console
, et aucun mot sur une sortie n'a été fait. Vous pouvez également y jouer en solo
, pour plus de sensations.
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