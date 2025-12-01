REPO va intégrer cette fonctionnalité massivement réclamée par la communauté

Le studio semiwork brise le silence sur l'avenir de REPO plus tôt que prévu. Alors que les joueurs s'attendaient à de nouveaux niveaux, les développeurs annoncent un virage vers la personnalisation, tout en rassurant fermement sur leur modèle économique.

La personnalisation avant les nouveaux niveaux

Une position radicale contre les microtransactions

Si vous aimez les microtransactions, je vais vous décevoir profondément, car ces cosmétiques seront débloqués simplement en jouant au jeu et en s'amusant.









Moins d'un mois après que les développeurs ont annoncé faire une pose,. Une première vidéo concernant la prochaine version vient d'être publiée, suggérant que l'attente sera bien moins longue que prévu pour voir débarquer du nouveau contenu. Et d'après les premiers éléments, cette mise à jour s'annonce particulièrement savoureuse pour les fans de personnalisation.Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube du studio, le développeur Pontus a tenu à clarifier la feuille de route. Il reconnaît volontiers que « beaucoup de gens veulent de nouveaux niveaux et une méta-progression », et assure que ces éléments seront bien ajoutés au jeu à terme. Cependant, ce ne sera pas le cœur de la prochaine update., une fonctionnalité réclamée à cor et à cri par une immense partie de la communauté depuis le lancement en accès anticipé.Qui dit cosmétiques dit souvent boutique en ligne et argent réel. Si cette association vous fait craindre le pire, vous pouvez souffler.(en dehors de celui déjà présent dans le gameplay) pour acheter des skins. Pontus s'est montré incroyablement ferme sur le sujet, affirmant queCette déclaration s'inscrit dans la continuité de la philosophie du studio. En avril dernier, semiwork avait déjà partagé que. Savoir que des cosmétiques sont en préparation et qu'ils seront entièrement déblocables au mérite est une excellente nouvelle pour l'intégrité du titre.Comme à l'accoutumée,. Compte tenu de la sortie récente de la mise à jour sur les monstres, il semble peu probable de voir arriver ces nouveautés avant la fin de l'année. Mais si la promesse est de pouvoir affubler son Semibot d'un petit chapeau sans débourser un centime supplémentaire, l'attente en vaudra certainement la peine.