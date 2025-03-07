REPO : Comment éteindre sa lampe torche ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 mars 2025 à 15h26
Vous vous demandez comment faire pour éteindre sa lampe torche dans REPO ? Nous vous donnons la réponse.
REPO : Comment éteindre sa lampe torche ?
L'univers de REPO étant particulièrement sombre, tous les joueurs sont équipés d'une lampe torche assez puissante, pour mieux explorer ces bâtiments abandonnés et remplis de dangers.

Toutefois, la lumière que vous émettez, tout comme les bruits, peuvent parfois jouer contre vous, surtout lorsque vous êtes poursuivi par un monstre, ou que vous souhaitez rester discret. C'est pourquoi nous vous expliquons comment éteindre sa lampe torche dans R.E.P.O.

Comment éteindre sa lampe torche dans REPO ?

Actuellement, il n'y a aucun raccourci dans les commandes du jeu qui permet d'éteindre la lampe torche de R.E.P.O. Et à moins que les joueurs le demandent très souvent ces prochaines semaines, il est peu probable qu'une telle touche voit le jour, puisque cela fait partie du principe même de l'expérience.

Toutefois, il est possible d'éteindre sa lampe torche dans REPO, d'une seule et unique manière : s'accroupir. En appuyant sur la touche dédiée (CTRL gauche si vous ne l'avez pas changé), vous allez pouvoir vous accroupir pour vous cacher sous un meuble ou dans un coin, et cela va directement éteindre votre lampe torche, vous rendant presque invisible. Mais n'oubliez pas que les monstres, eux, peuvent vous voir (ou vous entendre).
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En bref, si vous souhaitez éteindre votre lampe torche pour être discret, ou simplement jouer un mauvais tour à vos coéquipiers, il faudra s'accroupir

Rappelons que R.E.P.O. est un jeu d'horreur coopératif, lequel permet de regrouper des joueurs qui explorent des lieux sombres et effrayants (découvrez le nombre de joueurs max), dans le but de récolter des objets pour répondre aux besoins de votre « chef ». Il faudra ensuite s'extraire tout en essayant de ne pas mourir.

Miniature vidéo

Disponible en accès anticipé sur Steam pour la somme de 9,75 €, REPO n'est pas encore disponible sur console, et aucun mot sur une sortie n'a été fait. Vous pouvez également y jouer en solo, pour plus de sensations.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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