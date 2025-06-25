« Jamais de microtransactions, ni Battle Pass ou loot boxes » : REPO prend position

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 juin 2025 à 18h24
Même si de nombreux jeux ajoutent du contenu payant après la sortie, bien qu'ils soient déjà premium, REPO ne souhaite pas proposer ce type d'économie à sa communauté.
« Jamais de microtransactions, ni Battle Pass ou loot boxes » : REPO prend position
La dernière session de questions-réponses organisée par Semiwork, les développeurs du jeu à succès REPO, était attendue avec impatience. Parmi les annonces amusantes et décalées, en plus des informations sur la prochaine carte, une déclaration ferme a retenu toute l'attention des joueurs : il n'y aura aucune microtransaction dans REPO, ni aujourd'hui ni à l'avenir.

Une prise de position catégorique contre les microtransactions

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Face à une question sérieuse portant sur l'éventuelle apparition d'un Battle Pass, d'une abonnement premium ou encore de loot boxes, Semiwork a répondu de façon claire et définitive :
Non. Vous achetez le jeu une seule fois, vous avez le jeu - jamais de microtransactions. 
Cette déclaration tranche radicalement avec les pratiques courantes de l'industrie du jeu vidéo, où les systèmes de monétisation supplémentaires sont devenus monnaie courante. Notamment pour acheter des skins, ce que REPO pourrait facilement proposer au vu de la communauté qui s'est formée. Mais le studio a fait le choix de ne pas inclure ce type d'économie.

Ce qui attend les joueurs avec la prochaine mise à jour majeure

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Par ailleurs, les développeurs ont profité de cette session pour préciser le contenu attendu dans la prochaine grosse mise à jour du jeu (Update 1), notamment concernant la carte Musée. Parmi les nouveautés confirmées, on retient :
  • Un système de matchmaking public accompagné d'une liste de serveurs, très demandé par la communauté.
  • Des modifications majeures apportées avec la carte Musée, promettant une expérience enrichie avec davantage d'interactions et de défis inédits.
Malgré ces confirmations enthousiasmantes, Semiwork a précisé que certaines demandes populaires ne seraient pas mises en œuvre dans l'immédiat :
  • Aucune personnalisation des camions ni des chariots n'est actuellement prévue.
  • L'ajout d'un mode graphique « potato » (ultra-bas) est exclu afin de conserver les ombres dynamiques, essentielles à l'immersion dans REPO.
  • La possibilité de recycler ou revendre des objets non désirés demeure pour l'instant au stade de la simple discussion.

Un message fort et rassurant pour la communauté

En affirmant son rejet des microtransactions et des mécaniques controversées telles que les loot boxes ou le Battle Pass, Semiwork envoie un signal très clair à sa communauté : REPO restera un jeu authentique et transparent sur son modèle économique.

Miniature vidéo

Une décision qui ravira sans aucun doute les joueurs attachés à l'intégrité de leur expérience vidéoludique.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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