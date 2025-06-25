« Jamais de microtransactions, ni Battle Pass ou loot boxes » : REPO prend position

Même si de nombreux jeux ajoutent du contenu payant après la sortie, bien qu'ils soient déjà premium, REPO ne souhaite pas proposer ce type d'économie à sa communauté.
La dernière session de questions-réponses
organisée par Semiwork, les développeurs du jeu à succès REPO, était attendue avec impatience. Parmi les annonces amusantes et décalées, en plus des informations sur la prochaine carte
, une déclaration ferme a retenu toute l'attention des joueurs : il n'y aura aucune microtransaction dans REPO, ni aujourd'hui ni à l'avenir
.
Une prise de position catégorique contre les microtransactions
Face à une question sérieuse portant sur l'éventuelle apparition d'un Battle Pass
, d'une abonnement premium
ou encore de loot boxes
, Semiwork a répondu de façon claire et définitive :
Non. Vous achetez le jeu une seule fois, vous avez le jeu - jamais de microtransactions.
Cette déclaration tranche radicalement avec les pratiques courantes de l'industrie du jeu vidéo, où les systèmes de monétisation supplémentaires sont devenus monnaie courante. Notamment pour acheter des skins, ce que REPO pourrait facilement proposer au vu de la communauté qui s'est formée. Mais le studio a fait le choix de ne pas inclure ce type d'économie.
Ce qui attend les joueurs avec la prochaine mise à jour majeure
Par ailleurs, les développeurs ont profité de cette session pour préciser le contenu attendu dans la prochaine grosse mise à jour du jeu (Update 1), notamment concernant la carte Musée
. Parmi les nouveautés confirmées, on retient :
- Un système de matchmaking public accompagné d'une liste de serveurs, très demandé par la communauté.
- Des modifications majeures apportées avec la carte Musée, promettant une expérience enrichie avec davantage d'interactions et de défis inédits.
Malgré ces confirmations enthousiasmantes, Semiwork a précisé que certaines demandes populaires ne seraient pas mises en œuvre dans l'immédiat :
- Aucune personnalisation des camions ni des chariots n'est actuellement prévue.
- L'ajout d'un mode graphique « potato » (ultra-bas) est exclu afin de conserver les ombres dynamiques, essentielles à l'immersion dans REPO.
- La possibilité de recycler ou revendre des objets non désirés demeure pour l'instant au stade de la simple discussion.
Un message fort et rassurant pour la communauté
En affirmant son rejet des microtransactions et des mécaniques controversées telles que les loot boxes ou le Battle Pass
, Semiwork envoie un signal très clair à sa communauté : REPO restera un jeu authentique et transparent sur son modèle économique
.
Une décision qui ravira sans aucun doute les joueurs attachés à l'intégrité de leur expérience vidéoludique.
commentaire (0)