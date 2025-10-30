REPO lance une nouvelle mise à jour majeure, pile pour Halloween

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 octobre 2025 à 16h08
De nombreuses choses viennent d'être ajoutées à R.E.P.O. par le biais de la mise à jour v0.3.0, dans le but de fêter Halloween avec un ton plus horrifique encore.
REPO lance une nouvelle mise à jour majeure, pile pour Halloween
Le jeu coopératif d'horreur R.E.P.O. vient d'accueillir sa deuxième mise à jour majeure, correspondant à la version v0.3.0. Nommée Monster Update, elle ajoute, entre autres, une dizaine de nouveaux ennemis, mais aussi des objets, des mécaniques et bien d'autres choses. Nous vous les avons résumé ci-dessous.

Patch notes v0.3.0 de R.E.PO.

NOUVEAUTÉS

  • 10 nouveaux ennemis
  • Possession de Tête de Mort → Ajout d'une batterie qui se recharge lorsque vous êtes mort ! Utilisez la charge de votre batterie pour posséder votre tête et interagir avec les vivants.
  • Saisie en roulade → Vous pouvez désormais attraper des objets, des items et des armes lorsque vous êtes au sol après une roulade.
  • Nouvelle amélioration → Batterie de Tête de Mort.
  • Nouvelle amélioration → Escalade en roulade.
  • Swift Broom Academy → 24 nouveaux objets de valeur à collecter.
  • Headman Manor → 8 nouveaux objets de valeur à collecter.
  • McJannek Station → 22 nouveaux objets de valeur à collecter.
  • Museum of Human Art → 20 nouvelles pièces ajoutées.
  • Headman Manor → 2 nouvelles pièces ajoutées.
  • Swiftbroom Academy → 1 nouvelle pièce ajoutée.
  • Chat du camion → Ajout de nouveaux messages du Tax Man.
  • Steam → Le statut enrichi affiche désormais le nom et le numéro du niveau actuel, et les amis présents dans le même lobby apparaissent comme un groupe.
  • Présence enrichie Discord → Vous pouvez voir et rejoindre directement les parties de vos amis depuis Discord.
  • Nouveau paramètre : « Saisie automatique des objets déséquipés » qui permet d'activer ou de désactiver la prise automatique des objets lorsque vous les déséquipez. Activé par défaut pour les anciens joueurs, désactivé pour les nouveaux.
  • Menu de sauvegarde → Ajout d'un bouton « Restaurer depuis une sauvegarde » pour récupérer une sauvegarde corrompue à partir de la dernière version enregistrée. Vous pouvez désormais renommer vos fichiers de sauvegarde.

CHANGEMENTS

  • Objets de valeur → Tous les niveaux ont désormais leurs propres objets uniques (plus de partage entre les niveaux).
  • Musique → Nouvelle musique pour le menu principal.
  • Ambiance → Plusieurs pièces disposent désormais de sons d'ambiance inédits.
  • Dégâts du joueur → Les joueurs sont désormais invincibles pendant l'animation de fin de niveau.
  • Amélioration Repos accroupi → S'active désormais aussi lorsque le joueur est au sol (état de roulade) et immobile.
  • Chat du camion → Affiche désormais le nombre d'extractions restantes au lieu de l'argent restant lorsque vous tentez de partir trop tôt, et indique qu'il existe plusieurs points d'extraction si le suivant est inactif.
  • Soigneur du camion → S'active désormais après la fin complète de la dernière extraction.
  • Eau → L'eau non mortelle paraît moins radioactive.
  • Headman Manor → Ajout de rideaux aux fenêtres et de nouveaux sols dans certains modules. Certains objets ont également des textures améliorées.
  • McJannek Station → Certains objets ont des textures retravaillées.
  • Swiftbroom Academy → Certaines décorations et accessoires ont des textures améliorées.
  • Magasin → Les modèles de voitures ont été mis à jour.
  • Interface d'Overcharge → La barre de surcharge semble désormais plus remplie avant l'impact.
  • Fichiers de sauvegarde → Légère optimisation pour réduire la taille des fichiers lorsqu'ils contiennent plusieurs joueurs.
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La mise à jour est bien évidemment gratuite et disponible dès maintenant sur Steam.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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