REPO lance une nouvelle mise à jour majeure, pile pour Halloween

De nombreuses choses viennent d'être ajoutées à R.E.P.O. par le biais de la mise à jour v0.3.0, dans le but de fêter Halloween avec un ton plus horrifique encore.
Le jeu coopératif d'horreur R.E.P.O.
vient d'accueillir sa deuxième mise à jour majeure, correspondant à la version v0.3.0. Nommée Monster Update
, elle ajoute, entre autres, une dizaine de nouveaux ennemis, mais aussi des objets, des mécaniques et bien d'autres choses. Nous vous les avons résumé ci-dessous.
Patch notes v0.3.0 de R.E.PO.
NOUVEAUTÉS
- 10 nouveaux ennemis
- Possession de Tête de Mort → Ajout d'une batterie qui se recharge lorsque vous êtes mort ! Utilisez la charge de votre batterie pour posséder votre tête et interagir avec les vivants.
- Saisie en roulade → Vous pouvez désormais attraper des objets, des items et des armes lorsque vous êtes au sol après une roulade.
- Nouvelle amélioration → Batterie de Tête de Mort.
- Nouvelle amélioration → Escalade en roulade.
- Swift Broom Academy → 24 nouveaux objets de valeur à collecter.
- Headman Manor → 8 nouveaux objets de valeur à collecter.
- McJannek Station → 22 nouveaux objets de valeur à collecter.
- Museum of Human Art → 20 nouvelles pièces ajoutées.
- Headman Manor → 2 nouvelles pièces ajoutées.
- Swiftbroom Academy → 1 nouvelle pièce ajoutée.
- Chat du camion → Ajout de nouveaux messages du Tax Man.
- Steam → Le statut enrichi affiche désormais le nom et le numéro du niveau actuel, et les amis présents dans le même lobby apparaissent comme un groupe.
- Présence enrichie Discord → Vous pouvez voir et rejoindre directement les parties de vos amis depuis Discord.
- Nouveau paramètre : « Saisie automatique des objets déséquipés » qui permet d'activer ou de désactiver la prise automatique des objets lorsque vous les déséquipez. Activé par défaut pour les anciens joueurs, désactivé pour les nouveaux.
- Menu de sauvegarde → Ajout d'un bouton « Restaurer depuis une sauvegarde » pour récupérer une sauvegarde corrompue à partir de la dernière version enregistrée. Vous pouvez désormais renommer vos fichiers de sauvegarde.
CHANGEMENTS
- Objets de valeur → Tous les niveaux ont désormais leurs propres objets uniques (plus de partage entre les niveaux).
- Musique → Nouvelle musique pour le menu principal.
- Ambiance → Plusieurs pièces disposent désormais de sons d'ambiance inédits.
- Dégâts du joueur → Les joueurs sont désormais invincibles pendant l'animation de fin de niveau.
- Amélioration Repos accroupi → S'active désormais aussi lorsque le joueur est au sol (état de roulade) et immobile.
- Chat du camion → Affiche désormais le nombre d'extractions restantes au lieu de l'argent restant lorsque vous tentez de partir trop tôt, et indique qu'il existe plusieurs points d'extraction si le suivant est inactif.
- Soigneur du camion → S'active désormais après la fin complète de la dernière extraction.
- Eau → L'eau non mortelle paraît moins radioactive.
- Headman Manor → Ajout de rideaux aux fenêtres et de nouveaux sols dans certains modules. Certains objets ont également des textures améliorées.
- McJannek Station → Certains objets ont des textures retravaillées.
- Swiftbroom Academy → Certaines décorations et accessoires ont des textures améliorées.
- Magasin → Les modèles de voitures ont été mis à jour.
- Interface d'Overcharge → La barre de surcharge semble désormais plus remplie avant l'impact.
- Fichiers de sauvegarde → Légère optimisation pour réduire la taille des fichiers lorsqu'ils contiennent plusieurs joueurs.
La mise à jour est bien évidemment gratuite et disponible dès maintenant sur Steam.
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