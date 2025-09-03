REPO dévoile sa prochaine mise à jour avec de nouveaux monstres cauchemardesques

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 septembre 2025 à 17h04
Le jeu d'horreur multijoueur R.E.P.O a enfin une date précise pour sa prochaine mise à jour. Semiwork, le studio derrière le titre, promet une fournée de nouveaux monstres terrifiants et quelques mécaniques inédites pour corser encore davantage l'expérience.
REPO dévoile sa prochaine mise à jour avec de nouveaux monstres cauchemardesques
Après une précédente communication très étirée dans le temps, Semiwork change de méthode pour sa nouvelle mise à jour. Fini les teasers sans fin, cette fois, les joueurs de R.E.P.O. savent exactement quand ils devront se préparer à crier de nouveau. À l'approche d'Halloween, R.E.P.O. met l'accent sur ce qu'il fait de mieux, des créatures plus horribles les unes que les autres et des surprises de gameplay gardées sous silence jusqu'au dernier moment.

Un bestiaire encore plus monstrueux

Le studio a confirmé que la mise à jour introduira plusieurs nouveaux monstres. Le premier révélé donne déjà des frissons. Il s'agit d'une sorte de tête de phacochère bardée de crocs fixée sur un petit corps humain. Aucune animation n'a encore été montrée, mais même figée, la créature a de quoi glacer le sang. Semiwork précise qu'il ne montrera que le strict minimum concernant ces nouvelles abominations afin de ne pas laisser aux joueurs le temps de se préparer mentalement. Une philosophie qui colle parfaitement à l'ADN horrifique de R.E.P.O. Cette mise à jour arrivera le 30 octobre, pile pour Halloween.

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L'un des nouveaux monstres ajoutés à R.E.P.O. en octobre.

Des mécaniques inédites en approche

En plus des monstres, l'équipe tease aussi l'arrivée de nouvelles mécaniques de gameplay. Rien n'a encore été détaillé, mais Semiwork annonce que ces éléments seront présentés dans de courtes vidéos diffusées un vendredi sur deux jusqu'à la sortie. La précédente mise à jour avait introduit la carte du musée abandonné. Cette fois, les joueurs espèrent l'ajout d'outils défensifs ou d'interactions supplémentaires pour mieux survivre face aux horreurs qui les traquent.

Miniature vidéo

Une communication plus claire

Lors de la dernière mise à jour, Semiwork avait frustré une partie de la communauté en étalant ses annonces sur plus de deux mois, à coups de vidéos hebdomadaires. Pour cette fois, le calendrier est plus transparent, les vidéos arriveront tous les quinze jours, jusqu'au déploiement de la mise à jour le 30 octobre. De quoi permettre aux joueurs de patienter en sachant exactement quand découvrir les nouveautés, sans répéter la longue attente du précédent patch.

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Quoi qu'il soit, R.E.P.O. accueillera sa prochaine mise à jour le 30 octobre, permettant de relancer le jeu d'horreur pour Halloween, et s'amuser à se faire peur entre amis.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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