REPO dévoile sa prochaine mise à jour avec de nouveaux monstres cauchemardesques

Le jeu d'horreur multijoueur R.E.P.O a enfin une date précise pour sa prochaine mise à jour. Semiwork, le studio derrière le titre, promet une fournée de nouveaux monstres terrifiants et quelques mécaniques inédites pour corser encore davantage l'expérience.

Un bestiaire encore plus monstrueux

L'un des nouveaux monstres ajoutés à R.E.P.O. en octobre.

Des mécaniques inédites en approche

Une communication plus claire

Après une précédente communication très étirée dans le temps, Semiwork change de méthode pour sa nouvelle mise à jour. Fini les teasers sans fin,. À l'approche d'Halloween,met l'accent sur ce qu'il fait de mieux, des créatures plus horribles les unes que les autres et des surprises de gameplay gardées sous silence jusqu'au dernier moment.Le studio a confirmé que la mise à jour introduira plusieurs nouveaux monstres. Le premier révélé donne déjà des frissons. Il s'agit d'une sorte defixée sur un petit corps humain. Aucune animation n'a encore été montrée, mais même figée,. Semiwork précise qu'il ne montrera que le strict minimum concernant ces nouvelles abominations afin de ne pas laisser aux joueurs le temps de se préparer mentalement. Une philosophie qui colle parfaitement à l'ADN horrifique deEn plus des monstres, l'équipe tease aussi l'arrivée de. Rien n'a encore été détaillé, mais Semiwork annonce que ces éléments seront présentés dans de courtes vidéos diffusées un vendredi sur deux jusqu'à la sortie. La précédente mise à jour avait introduit la carte du. Cette fois,Lors de la dernière mise à jour, Semiwork avait frustré une partie de la communauté en étalant ses annonces sur plus de deux mois, à coups de vidéos hebdomadaires. Pour cette fois, le calendrier est plus transparent, les vidéos arriveront tous les quinze jours, jusqu'au déploiement de la mise à jour le. De quoi permettre aux joueurs de patienter en sachant exactement quand découvrir les nouveautés, sans répéter la longue attente du précédent patch.Quoi qu'il soit,accueillera sa prochaine mise à jour le 30 octobre, permettant de relancer le jeu d'horreur pour Halloween, et s'amuser à se faire peur entre amis.