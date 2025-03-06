REPO est-il jouable en solo ?

Parfois très drôle à plusieurs, R.E.P.O., le dernier jeu d'horreur coopératif en vogue, peut-il aussi être jouable en solo ?
REPO
a réussi à se hisser parmi les jeux Steam les plus joués en quelques jours, réunissant simultanément des dizaines de milliers de joueurs. Tout cela grâce à son gameplay coopératif et horrifique unique, rappelant grandement Lethal Company
, mais dans un univers différent, encore plus sombre.
Le fait que les créateurs de contenu l'aient mis en avant a également permis de le propulser parmi les jeux du moment, et de fait, plusieurs joueurs se posent des questions sur l'expérience. Par exemple, de nombreux joueurs se demandent si R.E.P.O. est jouable en solo
. Même s'il s'agit d'un jeu coopératif, et que tout le monde y joue en groupe, peut-on réellement jouer à R.E.P.O. tout seul ?
Peut-on jouer en solo à R.E.P.O. ?
Si vous vous demandez s'il est possible de lancer une partie de R.E.P.O. seul, sans coéquipier, la réponse est oui
. Comme indiqué sur la fiche de jeu Steam, R.E.P.O. est jouable en solo, ou en coopération en ligne jusqu'à six joueurs
.
D'ailleurs, en lançant le jeu, vous aurez le choix de sélectionner une partie en solo
, pour que tout soit plus simple. Si vous jouez seul, sélectionnez « Singleplayer ». Vous serez automatiquement lancé dans votre propre lobby.
Cependant, lancer une partie de R.E.P.O. en étant seul est un peu plus difficile
, puisque vous n'allez pouvoir compter que sur vous-même, et personne ne pourra venir vous aider, et vous devrez vous charger de tout faire seul. Pousser le chariot et récolter les objets vous-même, tout en devant faire attention aux différents monstres que vous allez croiser... Certains objets seront même trop lourds, et vous ne pourrez pas les récolter, puisqu'il faudra au moins deux joueurs pour les soulever.
Néanmoins, jouer en solo à R.E.P.O. permet de progresser plus rapidement
, et de mieux comprendre certaines mécaniques. Vous pourrez ainsi impressionner vos amis par la suite.
Enfin, si vous ne souhaitez pas jouer seul, sachez qu'une fonctionnalité permet de rejoindre le lobby d'autres joueurs et lancer une excursion sur l'une des cartes du jeu. L'avantage est de jouer à plusieurs, mais le désavantage est de jouer avec des inconnus.
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