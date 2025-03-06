REPO est-il jouable en solo ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 mars 2025 à 16h22
Parfois très drôle à plusieurs, R.E.P.O., le dernier jeu d'horreur coopératif en vogue, peut-il aussi être jouable en solo ?
REPO est-il jouable en solo ?
REPO a réussi à se hisser parmi les jeux Steam les plus joués en quelques jours, réunissant simultanément des dizaines de milliers de joueurs. Tout cela grâce à son gameplay coopératif et horrifique unique, rappelant grandement Lethal Company, mais dans un univers différent, encore plus sombre.

Le fait que les créateurs de contenu l'aient mis en avant a également permis de le propulser parmi les jeux du moment, et de fait, plusieurs joueurs se posent des questions sur l'expérience. Par exemple, de nombreux joueurs se demandent si R.E.P.O. est jouable en solo. Même s'il s'agit d'un jeu coopératif, et que tout le monde y joue en groupe, peut-on réellement jouer à R.E.P.O. tout seul ?

Peut-on jouer en solo à R.E.P.O. ?

Si vous vous demandez s'il est possible de lancer une partie de R.E.P.O. seul, sans coéquipier, la réponse est oui. Comme indiqué sur la fiche de jeu Steam, R.E.P.O. est jouable en solo, ou en coopération en ligne jusqu'à six joueurs.

repo-solo

D'ailleurs, en lançant le jeu, vous aurez le choix de sélectionner une partie en solo, pour que tout soit plus simple. Si vous jouez seul, sélectionnez « Singleplayer ». Vous serez automatiquement lancé dans votre propre lobby. 

jouer-solo-repo
Cependant, lancer une partie de R.E.P.O. en étant seul est un peu plus difficile, puisque vous n'allez pouvoir compter que sur vous-même, et personne ne pourra venir vous aider, et vous devrez vous charger de tout faire seul. Pousser le chariot et récolter les objets vous-même, tout en devant faire attention aux différents monstres que vous allez croiser... Certains objets seront même trop lourds, et vous ne pourrez pas les récolter, puisqu'il faudra au moins deux joueurs pour les soulever. 

Néanmoins, jouer en solo à R.E.P.O. permet de progresser plus rapidement, et de mieux comprendre certaines mécaniques. Vous pourrez ainsi impressionner vos amis par la suite. 

Miniature vidéo

Enfin, si vous ne souhaitez pas jouer seul, sachez qu'une fonctionnalité permet de rejoindre le lobby d'autres joueurs et lancer une excursion sur l'une des cartes du jeu. L'avantage est de jouer à plusieurs, mais le désavantage est de jouer avec des inconnus.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

REPO va intégrer cette fonctionnalité massivement réclamée par la communauté
R.E.P.O. 01 décembre 2025

REPO va intégrer cette fonctionnalité massivement réclamée par la communauté

Le studio semiwork brise le silence sur l'avenir de REPO plus tôt que prévu. Alors que les joueurs s'attendaient à de nouveaux niveaux, les développeurs annoncent un virage vers la personnalisation, tout en rassurant fermement sur leur modèle économique.
REPO lance une nouvelle mise à jour majeure, pile pour Halloween
R.E.P.O. 30 octobre 2025

REPO lance une nouvelle mise à jour majeure, pile pour Halloween

De nombreuses choses viennent d'être ajoutées à R.E.P.O. par le biais de la mise à jour v0.3.0, dans le but de fêter Halloween avec un ton plus horrifique encore.
REPO dévoile sa prochaine mise à jour avec de nouveaux monstres cauchemardesques
R.E.P.O. 03 septembre 2025

REPO dévoile sa prochaine mise à jour avec de nouveaux monstres cauchemardesques

Le jeu d'horreur multijoueur R.E.P.O a enfin une date précise pour sa prochaine mise à jour. Semiwork, le studio derrière le titre, promet une fournée de nouveaux monstres terrifiants et quelques mécaniques inédites pour corser encore davantage l'expérience.

commentaire (0)