REPO : sa nouvelle carte est là, les détails de la première mise à jour majeure

Après un long teasing, la première mise à jour de contenu de REPO est là. Outre une nouvelle carte, de nombreuses choses sont à découvrir pour les joueurs.
REPO passe à la vitesse supérieure. Pour faire revenir la communauté, mais aussi séduire plus de joueurs, une première mise à jour importante est déployée, ajoutant une toute nouvelle carte à explorer, dans laquelle les joueurs trouveront une multitude de nouveaux objets. Un matchmaking a aussi été implanté.
Évidemment, de nombreux ajustements ont été faits, pour équilibrer un peu plus le gameplay. Mais vous pouvez découvrir directement ci-dessous le patch notes de la mise à jour 0.2.0 de REPO, qui apporte la carte Museum au jeu d'horreur.
MàJ REPO 26 juin
NOUVEAUTÉS
Un tout nouveau niveau : Musée de l'Art Humain.
Liste des serveurs et Matchmaking aléatoire.
Sélection de région : Choisissez votre région de serveur, ou gardez la sélection automatique comme avant.
Phases lunaires : Changement toutes les 5 missions, augmentant la difficulté et ajoutant des effets tels que la Surcharge. Seules quelques lunes sont disponibles pour l'instant, d'autres sont prévues ! Consultez les lunes actives dans le menu Échap.
Surcharge : Active uniquement dans les phases lunaires avancées. Attraper un ennemi augmente la surcharge. Quand la jauge est pleine, vous êtes repoussé. Les ennemis puissants génèrent plus de surcharge. Si plusieurs joueurs attrapent le même ennemi, la surcharge est fortement réduite.
Exclusion : Expulsez des joueurs du lobby ou pendant une partie, les empêchant de revenir.
Mots de passe de lobby : Les lobbys privés peuvent désormais être protégés par mot de passe pour plus de sécurité !
Steam : Cliquez sur la tête des joueurs dans le lobby ou sur les icônes à côté des curseurs micro pour ouvrir leur profil Steam !
Steam : Les joueurs apparaissent désormais dans votre liste « Joueurs récents » après avoir joué ensemble.
Activation/désactivation micro rapide : Appuyez sur « B » pour couper ou réactiver rapidement votre microphone. Peut être configuré dans les paramètres.
Nouvelle amélioration : Repos accroupi.
Nouvelle amélioration : Ailes de roulade.
Nouvel objet : Pistolet à impulsion.
Nouvel objet : Boltzap.
Nouvel objet : Blaster à photons.
Nouvel objet : Prodzap.
Nouvel objet : Seau à canards.
Nouvel objet : Canon C.A.R.T.
Nouvel objet : Laser C.A.R.T.
Nouvel objet : Pont de phase.
Nouvelle interface de la batterie : chaque segment représente désormais une utilisation.
Nouveau paramètre de jeu : Inversion de la visée verticale.
Les points d'extraction affichent désormais un nouvel avertissement graphique durant le compte à rebours, indiquant clairement quels objets de valeur risquent d'être détruits.
CHANGEMENTS
Microphone : Reste désormais actif légèrement plus longtemps à la mort pour entendre davantage les cris des joueurs, puis se coupe brièvement pour permettre aux spectateurs d'apprécier l'effet.
Spectateur : Ne percute plus les ennemis.
Spectateur : Affiche désormais la valeur des objets que le joueur observé tient en main.
Interface d'information : Ajustée pour moins chevaucher l'interface d'inventaire.
Chargement des niveaux : Graphismes de chargement améliorés.
Invitation en lobby : Le bouton ouvre désormais directement la fenêtre d'invitation Steam au lieu de l'overlay des amis.
Station de recharge : Barre segmentée ajoutée pour une lecture facilitée.
Masse : Son d'impact amélioré.
Drones : Les drones pouvant s'attacher à la fois aux joueurs et aux objets ciblent désormais mieux les objets proches quand les joueurs sont à proximité.
Canard en caoutchouc : Ne fait plus de petits sauts inutiles dans la boutique ou le camion.
Armes à distance : La force n'affecte plus la stabilité. Les armes à distance ne deviennent plus plus stables avec une force élevée ou incontrôlables avec une force très élevée.
Armes à distance : Ne peuvent plus tirer accidentellement à l'intérieur du camion.
Pistolet : Certains sons mis à jour.
Carte : Volume réduit pour les cartes des autres joueurs.
Ennemis : Ajustement du comportement lorsqu'ils essaient de partir, réagissant plus dynamiquement aux actions des joueurs.
Ennemis : La condition pour étourdir un ennemi dépend maintenant de sa masse, et non plus de sa taille.
Ennemi « Upscream » : Textures avec davantage de détails.
Ennemi « Trudge » : Les lumières projettent désormais des ombres et ne traversent plus les murs.
Ennemi « Chef » : Possède maintenant des effets et sons de mort.
Ennemi « Robe » : Joue désormais un son à sa mort. Quitte la zone s'il est bloqué trop longtemps sans atteindre un joueur.
Visée forcée : Se fond désormais progressivement avec la sensibilité et fluidité par défaut pour ne pas impacter négativement le gameplay.
Physic Grabber : Logique ajustée pour réduire les mouvements saccadés lorsque la force du joueur est élevée. Les armes sont également ajustées pour une meilleure maniabilité.
Physic Grabber : Les rotations produisent désormais des sons.
Camion : Collisions améliorées.
Lampe torche : Produit désormais des ombres de contact améliorées.
Fosses mortelles : Les objets survivant aux fosses mortelles affichent désormais un effet visuel.
Connexion serveur : Utilise désormais différents ports pour résoudre certains problèmes rares de connexion.
Manoir Headman : Graphismes lunaires visibles supprimés des pièces extérieures.
Académie Swiftbroom : Ajout d'une clôture de plafond visible aux zones extérieures.
Académie Swiftbroom : Retrait de l'émission lumineuse des accessoires de bouteilles de potion pour qu'elles ressortent moins.
Académie Swiftbroom : Remplacement des cadenas par des planches sur les meubles et portes bloquées.
Réfrigérateur : Textures améliorées dans le Manoir Headman et la Station McJannek pour plus de détails.
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