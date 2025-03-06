REPO sortira-t-il sur consoles (PS4, PS5, Xbox One ou Series)

De nombreux joueurs se demandent si R.E.P.O., le jeu à succès de ces derniers jours, va sortir sur les consoles comme la PS4, la PS5, la Xbox One et la Xbox Series. Nous vous apportons une réponse.
Les jeux d'horreur coopératifs peuvent très vite trouver le succès, et c'est le cas de R.E.P.O., qui, depuis sa sortie le 25 février, ne cesse de voir son nombre de joueurs grimper. Bien aidé par les créateurs de contenu qui l'ont mis en avant, promouvant les situations comiques qui se répètent. Évidemment, le bouche-à-oreille fonctionne très bien et de nombreux joueurs se sont par la suite lancés dans R.E.P.O.
, permettant de le propulser, sans grande surprise, parmi les jeux les plus populaires de Steam.
En voyant certains s'amuser, tout en ayant quelques éclats de peur lorsqu'un monstre apparaît, les joueurs évoluant sur consoles se posent une question : R.E.P.O. va-t-il sortir sur PS4, PS5, Xbox One ou Series ?
Une sortie de R.E.P.O. sur PlayStation ou Xbox Series ?
Pour le moment, il n'y a eu aucun mot officiel sur un portage de R.E.P.O. sur consoles
, et tout porte à croire qu'une telle sortie n'est pas prévue pour le moment, pour deux raisons.
La première, R.E.P.O. est développé par un studio indépendant
et les portages prennent énormément de temps. Les équipes vont donc se concentrer pour le moment sur l'amélioration et le contenu. La deuxième est la suite logique : R.E.P.O. est en accès anticipé
, et ces sorties sur consoles sont assez rares, même si nous en voyons de plus en plus, comme Phasmophobia
, qui est arrivé à la fin de l'année dernière sur PS5 et Xbox Series.
Toutefois, il n'est pas impossible que R.E.P.O. arrive sur console un jour
, en fonction de l'engouement que prendra le titre et surtout de l'évolution de la communauté. Si les joueurs restent présents, que le contenu est apprécié et que R.E.P.O.
évolue bien, il est tout à fait possible que le titre sorte sur PS5 et Xbox Series
, a minima.
D'ailleurs, le PS Store
affiche ce qui semble être la version PS5 de R.E.P.O
., mais il est fort probable qu'il s'agisse d'un faux jeu. Le développeur n'est pas le même (la version Steam est développée par semiwork, quand cette soi-disant version PS5 est développée par West Connection LTD). De plus, le nombre de joueurs par lobby est de 2, contre 6 pour celle sur PC. Une sortie pour 2025 est indiquée, mais il est possible qu'elle ne voie pas le jour, s'il s'agit d'un fake.
La seule manière pour jouer à R.E.P.O. pour le moment est de l'acheter via Steam, pour la somme 9,75 €. Notre partenaire Instant Gaming devrait vous le proposer avec une petite réduction
.
commentaires (4)
pitier metter le suor consol (ps5)
Je sais pas
J'ai envie qui sorte sur ps4 et ps4 au mieux je vais jouer avec mon frère et mon cousin
Ps5