REPO dévoile ses prochaines mises à jour : Nouveaux monstres, succès Steam et bien plus encore

Le jeu coopératif horrifique REPO, récent phénomène sur Steam, annonce ses futurs ajouts de contenu avec des succès, de nouveaux monstres et d'autres améliorations très attendues par les joueurs.
Depuis son lancement début mars sur Steam, R.E.P.O.
(Retrieve, Extract & Profit Operation) est devenu l'un des jeux coopératifs d'horreur les plus appréciés du moment, notamment grâce à sa formule rappelant celle du populaire Lethal Company
. Face au succès fulgurant, les développeurs annoncent déjà de nombreuses nouveautés à venir afin de satisfaire une communauté toujours plus nombreuse et exigeante.
Succès Steam et nouveaux monstres au programme
Lors d'une récente session de questions-réponses avec les fans, l'équipe de développement de REPO a révélé quelques détails intéressants sur les futures mises à jour prévues. Parmi elles, l'arrivée très attendue des succès Steam
a été confirmée. Un exemple précis a même été évoqué : un succès consistant à attraper tous les types de monstres du jeu
.
Les joueurs pourront également s'attendre à de nouveaux monstres
venant enrichir davantage l'expérience horrifique, même si aucun détail précis sur leur apparence ou leurs capacités n'a encore été dévoilé. Une première mise à jour de taille devrait d'ailleurs arriver, comprenant une nouvelle carte et un piège pour le canard
.
« Nous sommes déterminés à enrichir continuellement REPO avec de nouveaux monstres et des défis uniques via les succès Steam
», expliquent les développeurs.
Encore plus de contenu après la sortie officielle du jeu
Les mises à jour annoncées seront progressivement ajoutées tout au long de l'accès anticipé de REPO, mais les développeurs précisent qu'ils ont également de grands projets pour la période suivant la sortie officielle du jeu (version 1.0).
Une fois passé en version complète, d'ici à la fin de l'année, ou début 2026, REPO bénéficiera de mises à jour axées sur la qualité de vie, avec notamment un support étendu de langues supplémentaires et d'autres améliorations pratiques réclamées par la communauté. De plus, les développeurs envisagent sérieusement de porter le jeu sur consoles (PS5 et Xbox Series) et VR
après la sortie officielle, permettant ainsi à encore plus de joueurs de rejoindre les aventures horrifiques de REPO.
Un avenir prometteur pour REPO
Avec ces annonces, les développeurs réaffirment leur engagement à écouter la communauté et à faire évoluer leur jeu coopératif horrifique au-delà des attentes initiales. Le succès rencontré dès sa sortie laisse entrevoir un bel avenir pour le jeu
, qui promet de nombreux frissons supplémentaires aux fans du genre.
Vous pouvez retrouver plusieurs guides pour REPO, notamment comment sauvegarder
ou encore le nombre de joueurs maximum par partie
.
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