REPO : Une première mise à jour délirante avec une nouvelle carte et un piège pour le canard arrive

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 mars 2025 à 18h04
Vous en avez marre de voir ce fichu canard ruiner vos parties de REPO ? Bonne nouvelle, la première mise à jour du jeu promet enfin une solution, en plus d'un nouveau terrain de jeu.
REPO : Une première mise à jour délirante avec une nouvelle carte et un piège pour le canard arrive

REPO va s'étoffer avec sa première mise à jour

Depuis son lancement en accès anticipé en février, REPO a conquis les amateurs de jeux d'horreur coopératifs grâce à son gameplay chaotique et ses mécaniques imprévisibles. Le titre indépendant continue d'évoluer avec sa toute première mise à jour, qui promet plusieurs améliorations notables, dont une nouvelle carte, des correctifs de qualité de vie et surtout… une manière d'échapper au terrible canard.
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Si la mise à jour n'a pas encore de date de sortie officielle, les développeurs de semiwork ont déjà donné un aperçu des ajouts à venir dans une récente annonce.

Un seau pour enfin neutraliser le canard

C'est l'un des éléments les plus attendus : la mise à jour introduira un objet appelé « duck bucket », ou « seau à canard » si nous le francisons, permettant de neutraliser cette créature infernale. Ce seau peut être placé sur le canard pour l'empêcher de suivre les joueurs et éviter qu'un coéquipier ne l'active accidentellement en plein milieu d'une extraction.

duck-bucket
Un seau pour enfin neutraliser le canard

Un nouveau terrain de jeu : The Museum

Outre cet ajout salvateur, la mise à jour proposera également une nouvelle carte baptisée The Museum. Les développeurs ont laissé entendre que cet environnement introduira davantage d'éléments verticaux, avec des mécaniques de parkour qui risquent de donner lieu à des moments aussi spectaculaires que catastrophiques.

Attendez-vous donc à tester votre habileté dans un cadre inédit, où le moindre saut mal calculé pourrait bien sceller votre destin. Cela portera à 4 le nombre total de maps de REPO.

Des améliorations pratiques et un matchmaking en préparation

La mise à jour de REPO ne se limite pas aux ajouts de contenu. Semiwork prévoit plusieurs améliorations pour rendre l'expérience plus fluide, dont :
  • Une délimitation claire des zones d'extraction, évitant ainsi que des objets soient perdus à cause d'un mauvais placement.
  • Des expressions faciales pour les avatars, histoire de rendre les interactions encore plus décalées.
  • Un système de matchmaking public en développement, qui permettra bientôt aux joueurs de rejoindre des parties sans devoir uniquement compter sur leurs amis.
Concernant ce dernier point, l'ajout des lobbies publics prendra du temps, semiwork expliquant que l'intégration d'un simple bouton "kick" implique une refonte complexe du code des serveurs.

Miniature vidéo

Depuis sa sortie, REPO ne cesse de séduire les amateurs de jeux multijoueur loufoques et immersifs. Avec 96 % d'évaluations positives sur Steam, le titre s'impose déjà comme un incontournable pour les amateurs de Lethal Company et Among Us.

Si vous n'avez pas encore essayé REPO, cette mise à jour pourrait être le moment parfait pour plonger dans l'aventure - et enfin prendre votre revanche sur ce maudit canard. Pour le moment, aucune sortie sur PS5 ou Xbox Series n'est prévue.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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