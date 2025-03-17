REPO : Une première mise à jour délirante avec une nouvelle carte et un piège pour le canard arrive

R.E.P.O. est un jeu coopératif développé par Semiwork, disponible sur PC en accès anticipé depuis février 2025. Jusqu'à six joueurs doivent récupérer des artefacts paranormaux dans des lieux hantés, tout en échappant aux esprits hostiles. Mélangeant horreur et humour grâce à une physique réaliste et imprévisible, le jeu propose une expérience originale et régulièrement enrichie par de nouveaux contenus.