REPO : Comment sauvegarder ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 mars 2025 à 18h34
Vous jouez à R.E.P.O. et vous vous demandez comment fonctionne le système de sauvegarde ? Dans ce guide détaillé, nous vous expliquons précisément comment enregistrer votre progression et ce que vous devez absolument éviter pour ne pas perdre vos précieuses heures de jeu.
REPO : Comment sauvegarder ?
R.E.P.O., développé par Semiwork, est un jeu connu pour son gameplay exigeant et impitoyable. Comprendre comment et quand le jeu sauvegarde votre partie est donc crucial pour éviter toute frustration inutile. Voici tout ce que vous devez savoir sur le fonctionnement des sauvegardes automatiques et des checkpoints dans le jeu coopératif horrifique REPO.

Peut-on sauvegarder manuellement dans REPO ?

La réponse courte est non. REPO ne propose pas de sauvegarde manuelle. Le système d'enregistrement de la progression est entièrement automatique et s'effectue à des moments spécifiques du jeu, appelés checkpoints.

Voici précisément à quels moments REPO effectue une sauvegarde automatique :
  • Au début de chaque nouveau niveau (checkpoint principal).
  • Lorsque vous entrez dans la Station de Service , zone intermédiaire où vous pouvez acheter des améliorations et objets.
  • Automatiquement en cas de mort de votre personnage, sans possibilité de retour en arrière.
sauvegarde
Il est donc crucial d'atteindre ces checkpoints pour sécuriser votre progression et ne pas quitter votre partie n'importe quand, au risque de perdre beaucoup.

Quand exactement le jeu sauvegarde-t-il ?

REPO enregistre systématiquement votre progression aux points-clés suivants :
  • Au début de chaque niveau : c'est votre principal point de sauvegarde, la meilleure façon de garantir votre progression.
  • Après votre mort : attention, cette sauvegarde n'est pas récupérable. Mourir signifie que vous devrez recommencer au dernier checkpoint sauvegardé.
  • Dans la Station de Service : vous pouvez sortir du jeu à cet endroit sans crainte, votre progression est sauvegardée automatiquement à ce moment précis.
sauvegarde2

Que faire pour sauvegarder sa partie efficacement ?

Puisque vous ne pouvez pas déclencher une sauvegarde manuellement, votre meilleure stratégie est d'atteindre rapidement le prochain niveau ou la Station de Service, qui serviront de checkpoint automatique.

Un avertissement crucial : évitez à tout prix de sélectionner l'option « Self Destruct » (autodestruction) présente dans le menu pendant vos parties. En effet, cette option provoque la mort instantanée de votre personnage et entraîne la perte immédiate de votre progression, vous obligeant à reprendre depuis le dernier checkpoint.

autodestruction
Il s'agit d'une erreur courante, surtout si vous êtes le dernier survivant de votre équipe. Prenez donc le temps de bien vérifier vos choix dans les menus pour éviter de mauvaises surprises.

Peut-on récupérer une ancienne sauvegarde ?

Malheureusement, il est impossible de récupérer une sauvegarde après votre mort. Le jeu sauvegarde immédiatement en cas de décès, verrouillant votre progression de manière irréversible.

Si vous mourez, la caméra passera en vue aérienne, signe que la sauvegarde est effective, et votre seule option sera de recommencer à partir du dernier checkpoint viable.

REPO est actuellement disponible sur PC via Steam en accès anticipé. Une sortie sur PS5 ou Xbox n'a pas encore été confirmée.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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