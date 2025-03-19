REPO : Comment sauvegarder ?



le 19 mars 2025 à 18h34 Publié par Corentin Rimbert le 19 mars 2025 à 18h34

Vous jouez à R.E.P.O. et vous vous demandez comment fonctionne le système de sauvegarde ? Dans ce guide détaillé, nous vous expliquons précisément comment enregistrer votre progression et ce que vous devez absolument éviter pour ne pas perdre vos précieuses heures de jeu.