REPO : Quel est le nombre de joueurs max ?

Si vous vous demandez jusqu'à combien de joueurs peuvent se rejoindre dans la même partie de R.E.P.O., nous vous donnons la réponse.
Arrivé sans crier gare, R.E.P.O., sigle qui signifie Retrieve, Extract, & Profit Operation
, est un vrai succès sur Steam, ce qui a permis de mettre en lumière le jeu d'horreur coopératif qui reste toutefois très amusant compte tenu des nombreuses scènes cocasses qu'il propose durant les parties, que ce soit parce qu'un joueur a sursauté, ou parce qu'un petit rigolo se trouve dans le groupe. Cela a évidemment attiré d'autres personnes, qui sont peut-être tombées sur les vidéos virales qui circulent sur la toile et souhaitent se lancer dans cette nouvelle aventure.
Et si vous faites partie des joueurs qui viennent de se lancer dans l'expérience R.E.P.O.
, ou que vous hésitez, notamment parce que vous ne connaissez pas le nombre de joueurs maximum pour lancer une partie de R.E.P.O.
, nous vous expliquons tout.
Quel est le nombre de joueurs maximum sur R.E.P.O. ?
La plupart du temps, les jeux coopératifs autorisent jusqu'à 4 personnes
à se rejoindre dans un lobby. Dans le genre horreur, comme Phasmophobia
ou Lethal Company
, c'est ce cas. Mais pas R.E.P.O., qui voit plus grand, étant donné qu'il permet à six personnes de jouer ensemble
, augmentant les possibilités, les fous rires, mais aussi les petites machineries en cours de route.
Cette limite est donc tout à fait acceptable puisqu'elle permet de maximiser les amis à jouer ensemble. Et si vous êtes moins nombreux, cela n'est pas contraignant, puisque R.E.P.O. peut se jouer à 5,4, 3 voire deux joueurs. Il est même possible de jouer à cette expérience en solo
, bien qu'elle soit assez différente. Mais quelle que soit la taille de votre groupe, vous allez pouvoir jouer à R.E.P.O., tout en prenant normalement du plaisir.
Mais n'oubliez pas votre objectif : récupérer des objets, les stocker et vous extraire, tout en restant en vie...
Il est possible qu'à l'avenir, des mods permettent de jouer à R.E.P.O. à plus de six
, ce qui sèmera, sans aucun doute, la zizanie dans le groupe. En attendant, vous pouvez retrouver R.E.P.O. sur PC, via Steam. Aucune sortie sur consoles PlayStation ou Xbox ne semble prévue
.
commentaire (1)
ce jeu est super bien