Les développeurs de Rematch s'excusent auprès des fans déçus par l'absence d'une suite à Sifu

Après le succès de Sifu, de nombreux joueurs s'attendaient à ce que Sloclap annonce une suite. Malheureusement, c'est tout le contraire qui est arrivé, avec un jeu de foot. Le studio s'est excusé pour le manque de clarté.
L'annonce de Rematch
avait suscité l'enthousiasme, mais aussi une certaine confusion auprès des fans de Sloclap, studio à l'origine du célèbre jeu de combat solo Sifu. Dans un récent entretien accordé à GamesRadar
, Pierre Tarno, directeur créatif du studio, est revenu sur ce malentendu en reconnaissant que la communication initiale autour du projet aurait pu être plus claire
.
Un malentendu lié à une communication floue
Le cœur du problème, selon Pierre Tarno, vient du premier trailer diffusé pour annoncer Rematch. Cette bande-annonce mentionnait explicitement que le jeu était « créé par l'équipe derrière Sifu
», ce qui a laissé penser à de nombreux joueurs qu'une suite directe du célèbre titre de combat était en préparation. Or, Rematch est un jeu multijoueur totalement différent, axé sur le football
.
Je suis désolé de ce malentendu, car nous aurions dû dès le départ prévenir la communauté de Sifu que notre prochain jeu n'était pas une suite directe. Cela leur aurait évité cette déception.
Cette confusion a été particulièrement vive au sein de la communauté, très attachée à Sifu, sorti en 2022 et ayant reçu de nombreuses mises à jour gratuites depuis son lancement.
Pourquoi Sloclap n'a pas poursuivi directement avec Sifu 2 ?
Bien que conscient de l'attente suscitée par Sifu, Pierre Tarno explique que le studio ressentait le besoin de tourner la page. « Nous avions vraiment l'impression d'avoir tout donné avec Sifu. Après un an et demi de contenus additionnels, nous étions prêts à passer à autre chose
», précise-t-il.
Pierre Tarno évoque également un phénomène répandu dans l'industrie vidéoludique : la difficulté pour certains joueurs à accepter qu'un studio puisse vouloir explorer de nouveaux horizons, plutôt que de rester sur un genre ou une licence unique
.
Une continuité malgré tout dans l'approche créative
Même si Rematch est éloigné de Sifu dans son gameplay, Pierre Tarno assure que l'ADN de Sloclap reste présent
. La passion pour l'action physique, crédible et intense, se retrouve ainsi dans Rematch :
Il existe un vrai héritage entre Absolver, Sifu et Rematch. Notre expérience accumulée sur ces deux titres précédents nous a permis de concevoir Rematch.
Cette continuité, bien que subtile, permet aux joueurs de retrouver l'identité du studio, même sous une forme différente.
Un succès malgré tout pour Rematch
Malgré ces incompréhensions initiales, Rematch s'est imposé comme un succès rapide avec plus d'un million de joueurs uniques peu après son lancement
en juin dernier, et 5 millions en un mois. Ce jeu de football multijoueur, jouable en équipes de 3 à 5 joueurs, a rapidement été comparé à Rocket League, mais Sloclap revendique une approche bien différente, souhaitant apporter une expérience rafraîchissante dans un genre dominé par de grands noms tels que FIFA/EA SPORTS FC.
Ces jeux sont des géants dans leurs domaines, et ils le font très bien. Nous voulions proposer quelque chose d'autre.
Avec Rematch disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, Sloclap semble avoir réussi son pari malgré les critiques initiales. Reste désormais à savoir quel sera le prochain projet du studio français, qui pourrait éventuellement répondre aux attentes d'une suite à Sifu
, ou continuer à surprendre les joueurs avec une proposition totalement nouvelle.
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