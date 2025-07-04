Rematch : Les développeurs surpris par l'incroyable vitesse d'évolution des techniques des joueurs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 juillet 2025 à 16h13
Rematch, le dernier titre compétitif des créateurs de Sifu et Absolver, connaît une ascension fulgurante et les joueurs ne cessent de repousser les limites des mécaniques de gameplay. Une évolution qui impressionne autant qu'elle dépasse les attentes de Sloclap, le studio derrière le jeu.
Rematch : Les développeurs surpris par l'incroyable vitesse d'évolution des techniques des joueurs

Des joueurs inventifs qui bousculent les prévisions

Depuis la sortie de Rematch, Sloclap observe avec étonnement la vitesse à laquelle les joueurs découvrent et exploitent de nouvelles techniques. Interrogés par PC Gamer, Pierre Tarno (co-fondateur du studio) et Dylan Allen (lead game designer) avouent avoir été pris de court par la créativité de la communauté.

« Nous nous attendions à ce que les joueurs développent rapidement de nouvelles mécaniques, mais clairement pas à ce rythme-là », explique Dylan Allen. « Le jeu évolue beaucoup plus vite que ce que nous avions imaginé au départ. »

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Cette effervescence communautaire se manifeste notamment par des mouvements imprévus, comme la fameuse technique « dolphin swimming », qui permet aux joueurs de traverser le terrain à grande vitesse dans une posture aussi étrange que redoutablement efficace.

La stabilité avant tout

Face à ces évolutions rapides et imprévisibles, les équipes de Sloclap restent concentrées sur un objectif prioritaire : stabiliser le jeu. Pour éviter notamment la prolifération de glitchs, qui pourraient gâcher l'expérience de jeu.
Actuellement, notre priorité absolue, c'est la stabilité. Nous voulons maintenir le jeu stable, éviter d'introduire de nouveaux bugs, corriger rapidement ceux existants et améliorer tout ce qui pourrait affecter la qualité globale de l'expérience.
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Cette démarche est cruciale, surtout que le jeu repose sur un équilibre délicat entre précision technique et réactivité en ligne. Les développeurs souhaitent ainsi offrir la meilleure expérience compétitive possible tout en accompagnant intelligemment la communauté dans ses expérimentations.

Des ajouts de contenu ambitieux pour le futur

En parallèle des corrections techniques, Sloclap a déjà annoncé plusieurs nouveautés pour enrichir Rematch. Parmi celles-ci :
  • Un système de tournois et de clubs compétitifs.
  • Des modes de jeu plus accessibles et détendus.
  • Des améliorations pratiques, comme la possibilité de rester avec des partenaires de jeu appréciés.
Mais pas question pour le studio de bâcler ces ajouts : « Notre objectif, c'est d'offrir des modes de jeu supplémentaires de très haute qualité », souligne Dylan Allen. « On ne veut pas simplement prendre le jeu, y ajouter quelques modificateurs et considérer que ça suffit. On veut vraiment creuser en profondeur ce qui rendrait chaque nouveau mode amusant et pertinent. »

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Une communauté au cœur de l'évolution du jeu

La créativité des joueurs et leur capacité à inventer constamment de nouvelles techniques influencent directement les choix du studio. Sloclap affirme rester très attentif aux évolutions de gameplay initiées par sa communauté, conscient qu'il faudra s'adapter constamment à ces changements imprévisibles. Ainsi, Rematch s'annonce comme un jeu vivant, en perpétuelle évolution, nourri par une communauté active qui n'hésite pas à repousser les frontières du gameplay.

Retrouvez nos guides Rematch comme tous les rangs en partie classée ou encore comment être un bon gardien.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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