Red Dead Redemption 2 va bientôt franchir un cap historique

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 10 novembre 2026 à 14h41
Si tous les regards sont tournés vers Grand Theft Auto VI, les autres jeux de Rockstar Games continuent de se vendre. C'est le cas de Red Dead Redemption 2.
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Red Dead Redemption 2 va bientôt franchir un cap historique

Rockstar Games et Take-Two ont marqué l'industrie vidéoludique avec certains des jeux les plus vendus de l'histoire. À quelques jours du lancement très attendu de Grand Theft Auto VI, ce constat va se confirmer une fois de plus. Avec près de millions de précommandes, le sixième opus est déjà un carton. Mais les autres jeux du studio ne sont pas en reste. 

Si de très nombreux joueurs vont consacrer une partie du mois de novembre à GTA 6, des titres comme GTA 5 et Red Dead Redemption 2 continuent de se vendre, près de 10 ans après leur sortie initiale. 

Plus de 2 millions de copies de Red Dead Redemption 2 écoulées sur le dernier trimestre

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C'est ce que confirme le dernier bilan trimestriel de Take-Two. Sur le trimestre passé (allant du 30 juin au 30 septembre), Red Dead Redemption 2 s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. D'ailleurs, cette tendance s'inscrit d'ailleurs dans la continuité du trimestre antérieur.

Sachant que le titre est sorti le 26 octobre 2018, il s'agit d'un véritable tour de force. Mais plusieurs facteurs expliquent ce succès comme l'histoire du jeu, son vaste monde ouvert, ses nombreux petits détails ou encore l'engouement massif autour de Rockstar Games ces derniers mois. Encore aujourd'hui, Red Dead Redemption 2 est le troisième jeu le plus vendu de l'histoire, derrière Minecraft et Grand Theft Auto V. Toutefois, il pourrait bientôt franchir un cap majeur.

En route vers les 100 millions d'exemplaires

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Le bilan financier révèle que Red Dead Redemption 2 s'est écoulé à plus de 89 millions d'exemplaires au 30 septembre 2026. S'il semble encore loin, le cap des 100 millions de copies vendues se rapproche. Vu que la licence Red Dead Redemption totalise désormais plus de 118 millions de ventes à travers le monde, le deuxième jeu de la saga va bientôt représenter à lui seul près de 80 % des ventes de la franchise.

Toutefois, le lancement prochain de Grand Theft Auto VI risque d'impacter les ventes de Red Dead Redemption 2. Mais le nouveau jeu de Take-Two est un concurrent très sérieux. Il faut maintenant voir à quelle vitesse il rejoindra ses ainés sur les plus hautes marches du classement des jeux les plus vendus de l'histoire.

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Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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