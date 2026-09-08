Red Dead Redemption 2 : Rockstar avait peur de lancer le titre après GTA 5 à cause de ce détail

S'il est aujourd'hui acclamé par les joueurs et la critique, Red Dead Redemption 2 a donné quelques sueurs froides à Rockstar Games avant son lancement à cause d'un point très apprécié dans Grand Theft Auto V.

Au fil des ans, Rockstar Games a montré tout son talent pour créer des histoires captivantes et des univers dans lesquels les joueurs aiment se perdre. Même si la transition a surpris les joueurs, ce savoir-faire est présent aussi bien dans les jeux Grand Theft Auto que dans les jeux comme Red Dead Redemption 2.

Cependant, cela n'empêche pas les équipes d'être inquiètes quand il existe une trop grande différence entre deux jeux qui se suivent. C'est d'ailleurs ce qu'a confié Rob Nelson (Head of Development de Rockstar North) dans un entretien accordé au magazine français TroisCouleurs.

Regarder ce qui a été fait auparavant pour créer une évolution, même si cela est parfois intimidant

Seul média francophone à avoir pu visiter les locaux écossais de Rockstar Games, son journaliste a pu interroger Rob Nelson sur son parcours au sein du studio. Si l'échange porte notamment sur les nouveautés et le développement de Grand Theft Auto VI, son Head of Development fait un bref détour par les précédentes créations du studio.

En effet, l'une des questions porte sur la possibilité de jouer deux personnages, à savoir Jason et Lucia. Le point central évoqué est la présence d'un protagoniste féminin, une première dans l'histoire de la franchise. Rob Nelson explique alors que cette recherche d'évolution commence en regardant ce qui a été fait dans le passé. Or, un cap a inquiété les équipes lors du développement de Red Dead Redemption 2.

Dans GTAV, nous avions trois protagonistes qui étaient liés entre eux, tout en restant très différents les uns des autres. Puis nous sommes passés à Red Dead Redemption II, qui racontait l'histoire d'un héros, Arthur, et nous étions un peu inquiets à l'idée que les joueurs puissent s'ennuyer avec un seul protagoniste.

Un héros sur lequel les équipes de Red Dead Redemption 2 ont pu concentrer tous leurs efforts

La multiplication des protagonistes dans GTA 5 permettait ainsi de ne jamais s'ennuyer et de découvrir 3 profils, 3 passés et 3 histoires uniques.

Passer à un seul personnage principal marquait un tournant, mais a offert la possibilité de consacrer plus de temps à donner vie à Arthur Morgan. Ils ont travaillé en profondeur le personnage, lui offrant un rapport unique avec le monde, un vrai parcours émotionnel, une personnalité plus marquée et des relations très différentes avec les autres membres du gang.

Même s'il a intimidé les équipes, ce virage fait par rapport à GTA 5 est devenu la force de Red Dead Redemption 2. À sa manière, le titre a également influencé le développement de GTA 6 en focalisant leurs efforts sur l'immersion et la profondeur narrative.