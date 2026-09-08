Red Dead Redemption 2 : Rockstar avait peur de lancer le titre après GTA 5 à cause de ce détail

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 08 septembre 2026 à 15h23
S'il est aujourd'hui acclamé par les joueurs et la critique, Red Dead Redemption 2 a donné quelques sueurs froides à Rockstar Games avant son lancement à cause d'un point très apprécié dans Grand Theft Auto V.
Red Dead Redemption 2 : Rockstar avait peur de lancer le titre après GTA 5 à cause de ce détail

Au fil des ans, Rockstar Games a montré tout son talent pour créer des histoires captivantes et des univers dans lesquels les joueurs aiment se perdre. Même si la transition a surpris les joueurs, ce savoir-faire est présent aussi bien dans les jeux Grand Theft Auto que dans les jeux comme Red Dead Redemption 2

Cependant, cela n'empêche pas les équipes d'être inquiètes quand il existe une trop grande différence entre deux jeux qui se suivent. C'est d'ailleurs ce qu'a confié Rob Nelson (Head of Development de Rockstar North) dans un entretien accordé au magazine français TroisCouleurs

Regarder ce qui a été fait auparavant pour créer une évolution, même si cela est parfois intimidant

red-dead-cheval

Seul média francophone à avoir pu visiter les locaux écossais de Rockstar Games, son journaliste a pu interroger Rob Nelson sur son parcours au sein du studio. Si l'échange porte notamment sur les nouveautés et le développement de Grand Theft Auto VI, son Head of Development fait un bref détour par les précédentes créations du studio. 

En effet, l'une des questions porte sur la possibilité de jouer deux personnages, à savoir Jason et Lucia. Le point central évoqué est la présence d'un protagoniste féminin, une première dans l'histoire de la franchise. Rob Nelson explique alors que cette recherche d'évolution commence en regardant ce qui a été fait dans le passé. Or, un cap a inquiété les équipes lors du développement de Red Dead Redemption 2.

Dans GTAV, nous avions trois protagonistes qui étaient liés entre eux, tout en restant très différents les uns des autres. Puis nous sommes passés à Red Dead Redemption II, qui racontait l'histoire d'un héros, Arthur, et nous étions un peu inquiets à l'idée que les joueurs puissent s'ennuyer avec un seul protagoniste.

Un héros sur lequel les équipes de Red Dead Redemption 2 ont pu concentrer tous leurs efforts

rdr-2-arthur-morgan

La multiplication des protagonistes dans GTA 5 permettait ainsi de ne jamais s'ennuyer et de découvrir 3 profils, 3 passés et 3 histoires uniques. 

Passer à un seul personnage principal marquait un tournant, mais a offert la possibilité de consacrer plus de temps à donner vie à Arthur Morgan. Ils ont travaillé en profondeur le personnage, lui offrant un rapport unique avec le monde, un vrai parcours émotionnel, une personnalité plus marquée et des relations très différentes avec les autres membres du gang. 

Même s'il a intimidé les équipes, ce virage fait par rapport à GTA 5 est devenu la force de Red Dead Redemption 2. À sa manière, le titre a également influencé le développement de GTA 6 en focalisant leurs efforts sur l'immersion et la profondeur narrative. 

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Red Dead Online est un « immense succès » selon Take-Two
RDR2 27 mai 2026

Red Dead Online est un « immense succès » selon Take-Two

Alors que tous les regards sont tournés vers Grand Theft Auto 6, le PDG de Take-Two Interactive a tenu à rappeler le succès monumental de Red Dead Redemption 2 et de son mode multijoueur. Strauss Zelnick refuse catégoriquement de parler d'opportunité gâchée.
Red Dead Redemption 2 révèle un nouveau secret en lien avec GTA V
RDR2 06 janvier 2026

Red Dead Redemption 2 révèle un nouveau secret en lien avec GTA V

Huit ans après sa sortie, Red Dead Redemption 2 continue de surprendre les joueurs avec des secrets particulièrement bien cachés. L'un d'entre eux a ainsi été découvert très récemment et il implique des poteaux télégraphiques.
Jeffrey Dean Morgan (Negan) se positionne pour le rôle d'Arthur Morgan dans le film Red Dead Redemption
RDR2 09 décembre 2025

Jeffrey Dean Morgan (Negan) se positionne pour le rôle d'Arthur Morgan dans le film Red Dead Redemption

L'acteur emblématique de The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan, a exprimé son désir ardent d'incarner Arthur Morgan. Lors d'une convention, il a déclaré être prêt à jouer le héros de Red Dead Redemption 2 gratuitement, confirmant son amour inconditionnel pour le genre western.

commentaire (0)