Ce mod de Red Dead Redemption 2 vous permet d'utiliser le légendaire système Nemesis

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 octobre 2026 à 14h35
Imaginez un monde où chaque mauvaise action envers un personnage peut se transformer en vengeance dont vous êtes l'acteur principal. Cette réalité est désormais possible dans Red Dead Redemption 2.
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Ce mod de Red Dead Redemption 2 vous permet d'utiliser le légendaire système Nemesis

Red Dead Redemption 2 est pour beaucoup l'un des jeux les plus aboutis auxquels ils ont joué, notamment grâce aux nombreux détails cachés, à l'évolution de l'environnement et aux nombreuses interactions possibles. Mais le titre de Rockstar Games peut aller encore plus loin. 

Un nouveau mod est disponible pour le titre et il le fait entrer dans une nouvelle dimension en s'inspirant d'une mécanique vue dans les jeux La Terre du Milieu: L'ombre du Mordor et La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre.

L'équivalent de Nemesis peut être intégré à Red Dead Redemption 2

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Si vous avez joué à ces deux titres, vous vous souvenez certainement du fait que tous les personnages croisés dans ces deux jeux pouvaient avoir un nom, mais aussi développer des sentiments adaptés à vos actions. Dès lors que vous frappiez ou agissez mal avec un PNJ, il pouvait devenir méfiant à votre égard, agressif ou chercher à se venger de vous. À contrario, faire preuve de bienveillance ou aider un PNJ améliorait l'opinion que l'interlocuteur avait de vous. 

Ce système innovant s'appelle Nenemis et il s'agit d'une technologie propriétaire qui n'est présente que dans les jeux cités plus haut. Mais le moddeur nicklovin99 a décidé de le recréer et de l'intégrer à Red Dead Redemption 2. Baptisé enRAGE Living World & Nemesis System, il s'inspire très largement de cet outil et transforme l'expérience de jeu. 

Chaque action effectuée dans la peau d'Arthur Morgan peut désormais avoir des conséquences supplémentaires qui s'additionnent à celles prévues dans le scénario de départ. Il faut donc être plus vigilant et ne pas forcément tirer sur un PNJ, l'insulter ou le malmener. Ce mod pourrait le transformer en ennemi et rendre l'épopée plus dangereuse, mais aussi plus réaliste. 

Un mod toujours en cours de développement

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Le fait de transformer potentiellement chaque PNJ en ennemi ou en allié est un vrai plus qui pourrait inciter de nombreux joueurs à redécouvrir Red Dead Redemption 2. Toutefois, le mod en question a ses limites. Son créateur précise qu'il est toujours en cours de développement et que des bugs peuvent apparaître. Bien entendu, comme il s'agit d'un mod expérimental, il n'est disponible que sur PC pour le moment. 

Mais une fois abouti, il représentera une amélioration majeure à l'excellent Red Dead Redemption 2, rendant ainsi chaque partie encore plus unique et poussant à la rejouabilité. S'il vous intéresse, vous pouvez le télécharger dès à présent sur NexusMods.

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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