PS Plus Extra et Premium : Tous les jeux qui quittent le catalogue en novembre 2026

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 octobre 2026 à 11h39
PlayStation a dévoilé, il y a très peu de temps, les jeux qui quitteront le catalogue du PS Plus Extra et Premium au cours du mois de novembre 2026.
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PS Plus Extra et Premium : Tous les jeux qui quittent le catalogue en novembre 2026

Comme vous le savez probablement déjà, PlayStation a lancé, en 2022, sa toute nouvelle formule PlayStation Plus (PS Plus). Depuis ce moment-là, les joueurs et les joueuses étant sur PS4/PS5 ont le choix entre trois abonnements distincts, avec divers avantages. Celles et ceux qui ont opté pour l'abonnement PS Plus Extra ou PS Plus Premium ont, dès lors, accès à un catalogue se renouvelant régulièrement.

Ainsi, tous les mois, de nouveaux titres arrivent dans le PS Plus Extra et PS Plus Premium, alors que d'autres en sont retirés. D'ailleurs, nous connaissons désormais les jeux qui quitteront le catalogue du PS Plus Extra et PS Plus Premium en novembre 2026.

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Liste des jeux quittant le PS Plus Extra et PS Plus Premium en novembre 2026

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Au cours du mois de novembre 2026, plusieurs titres ne seront plus disponibles via le PS Plus Extra et/ou PS Plus Premium. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des jeux qui vont quitter le catalogue du PS Plus Extra et PS Plus Premium durant le mois de novembre de cette année

  • Red Dead Redemption 2
  • Football Manager 26
  • Grand Theft Auto V
  • The Talos Principle II
  • Cricket 24
  • Monster Boy et le Royaume Maudit
  • Hotshot Racing
  • Rock of Ages 3: Make & Break
  • Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair
  • Rapala Fishing: Pro Series
  • Yet Another Zombie Defense HD

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Les abonnements PlayStation Plus 

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En souscrivant à l'abonnement PlayStation Plus Essential, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer, tous les mois, plusieurs jeux, qui sont donc offerts, et ont également le droit à des réductions exclusives dans le PlayStation Store ou bien du contenu exclusif pour certains titres. Cet abonnement permet également de profiter du multijoueur en ligne. L'abonnement PlayStation Plus Essential est, actuellement, à 8,99 € par mois, 24,99 € pour trois mois et 71,99 € pour l'année.

L'abonnement PlayStation Plus Extra est affiché au tarif de 13,99 € par mois. Celui-ci donne, notamment, accès à un catalogue de jeux, renouvelé régulièrement, ainsi qu'à des réductions exclusives, la Collection PlayStation Plus et inclut Ubisoft+ Classics. Sans oublier, les avantages du PS Plus Essential.

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Celles et ceux abonnés au PlayStation Plus Premium (dont le prix est de 16,99 € par mois et 151,99 € pour 12 mois) bénéficient du même contenu que les joueurs possédant l'abonnement PlayStation Plus Extra et ont, en plus, accès à des versions d'essai et au catalogue des jeux dits « classiques ».

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Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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