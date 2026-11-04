GTA 6 aurait déjà vendu 7 millions de copies grâce aux précommandes, et engendré 750 millions de dollars

Avant même sa sortie, GTA 6 affole déjà les compteurs. Avec près de huit millions de précommandes enregistrées, le titre de Rockstar Games s'annonce comme un raz de marée commercial. Sans surprise, la console de Sony domina largement la console de Microsoft.

Alors que la sortie de Grand Theft Auto VI est plus proche que jamais, les premiers chiffres de ventes non officiels commencent à circuler et donnent le vertige. Selon les données partagées par la société d'analyse Sensor Tower, le très attendu jeu en monde ouvert de Rockstar Games aurait déjà franchi le cap des sept millions de précommandes à travers le monde. Un démarrage spectaculaire qui confirme l'engouement sans précédent pour ce nouveau titre.

La PS5 écrase la concurrence

Les statistiques révélées par Sensor Tower mettent effectivement en lumière une domination sans partage de la PlayStation 5. Sur les 7,71 millions d'unités précommandées, la console de Sony représente 5,74 millions de ventes, soit une part de marché écrasante de 74 %. La Xbox Series X et S se contente du reste avec 1,97 million de copies écoulées. Cette répartition génère des revenus colossaux, estimés à 751 millions de dollars au total, dont 559 millions uniquement pour la version PS5. Des statistiques qui ne devraient que grossir ces deux prochaines semaines, et qui ne prend en compte que les précommandes numériques.

Cet écart massif n'est toutefois pas une surprise pour les analystes de l'industrie. La PlayStation 5 domine largement les ventes de consoles de salon depuis son lancement. Microsoft a d'ailleurs précisé que GTA 6 battait également des records sur ses propres machines, les chiffres de ventes s'alignant logiquement sur les parts de marché actuelles du constructeur américain.

Des projections historiques avant la sortie

Sensor Tower estime que les précommandes pourraient atteindre le chiffre astronomique de 25 millions d'unités avant le lancement officiel prévu le 19 novembre. Si la répartition actuelle se maintient, cela représenterait plus de 18 millions de jeux vendus sur PS5 et environ 6,5 millions sur Xbox. L'institut Circana abonde dans ce sens en révélant que 29 % des joueurs sur console et PC aux États-Unis prévoient d'acheter le jeu.

Il s'agit de l'intention d'achat la plus élevée jamais mesurée pour un jeu vidéo.

À titre de comparaison, Cyberpunk 2077, qui était l'un des jeux les plus attendus lors de sa sortie, comptabilisait 8 millions de précommandes à son lancement.

Si vous faites partie de celles et ceux qui l'ont déjà précommandé, sachez que Rockstar vient de partager davantage d'informations sur son poids, qui sera colossal, mais aussi sur le prétéléchargement, permis dès le 10 novembre. Sa sortie se fera, quant à elle, le 19 novembre.