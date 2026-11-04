GTA 6 aurait déjà vendu 7 millions de copies grâce aux précommandes, et engendré 750 millions de dollars

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 novembre 2026 à 17h34
Avant même sa sortie, GTA 6 affole déjà les compteurs. Avec près de huit millions de précommandes enregistrées, le titre de Rockstar Games s'annonce comme un raz de marée commercial. Sans surprise, la console de Sony domina largement la console de Microsoft.
Ajouter aux sources préférées
GTA 6 aurait déjà vendu 7 millions de copies grâce aux précommandes, et engendré 750 millions de dollars

Alors que la sortie de Grand Theft Auto VI est plus proche que jamais, les premiers chiffres de ventes non officiels commencent à circuler et donnent le vertige. Selon les données partagées par la société d'analyse Sensor Tower, le très attendu jeu en monde ouvert de Rockstar Games aurait déjà franchi le cap des sept millions de précommandes à travers le monde. Un démarrage spectaculaire qui confirme l'engouement sans précédent pour ce nouveau titre.

La PS5 écrase la concurrence

Les statistiques révélées par Sensor Tower mettent effectivement en lumière une domination sans partage de la PlayStation 5. Sur les 7,71 millions d'unités précommandées, la console de Sony représente 5,74 millions de ventes, soit une part de marché écrasante de 74 %. La Xbox Series X et S se contente du reste avec 1,97 million de copies écoulées. Cette répartition génère des revenus colossaux, estimés à 751 millions de dollars au total, dont 559 millions uniquement pour la version PS5. Des statistiques qui ne devraient que grossir ces deux prochaines semaines, et qui ne prend en compte que les précommandes numériques.

GTA 6 aurait déjà vendu 7 millions de copies grâce aux précommandes, et engendré 750 millions de dollars

Cet écart massif n'est toutefois pas une surprise pour les analystes de l'industrie. La PlayStation 5 domine largement les ventes de consoles de salon depuis son lancement. Microsoft a d'ailleurs précisé que GTA 6 battait également des records sur ses propres machines, les chiffres de ventes s'alignant logiquement sur les parts de marché actuelles du constructeur américain.

Des projections historiques avant la sortie

bonus-precommandes-gta6

Sensor Tower estime que les précommandes pourraient atteindre le chiffre astronomique de 25 millions d'unités avant le lancement officiel prévu le 19 novembre. Si la répartition actuelle se maintient, cela représenterait plus de 18 millions de jeux vendus sur PS5 et environ 6,5 millions sur Xbox. L'institut Circana abonde dans ce sens en révélant que 29 % des joueurs sur console et PC aux États-Unis prévoient d'acheter le jeu.

Il s'agit de l'intention d'achat la plus élevée jamais mesurée pour un jeu vidéo.

À titre de comparaison, Cyberpunk 2077, qui était l'un des jeux les plus attendus lors de sa sortie, comptabilisait 8 millions de précommandes à son lancement.

Si vous faites partie de celles et ceux qui l'ont déjà précommandé, sachez que Rockstar vient de partager davantage d'informations sur son poids, qui sera colossal, mais aussi sur le prétéléchargement, permis dès le 10 novembre. Sa sortie se fera, quant à elle, le 19 novembre.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Jouer à GTA 6 pourrait vous faire économiser près de 5 000 €, selon un millionnaire britannique
Grand Theft Auto VI 04 novembre 2026

Jouer à GTA 6 pourrait vous faire économiser près de 5 000 €, selon un millionnaire britannique

Alors que la sortie de GTA 6 approche, il ne cesse d'alimenter les débats, aussi sérieux que farfelus. C'est le cas d'un expert financier qui affirme que dépenser les 80 ou 100 € pour le prochain titre de Rockstar pourrait paradoxalement vous faire économiser plusieurs milliers d'euros sur le long terme en remplaçant vos onéreuses sorties nocturnes.
GTA 6 confirme son poids gigantesque et précise son prétéléchargement
Grand Theft Auto VI 03 novembre 2026

GTA 6 confirme son poids gigantesque et précise son prétéléchargement

Voilà, l'attente touche à sa fin pour des millions de joueurs, mais aussi pour Rockstar Games. À quelques jours de la sortie officielle de Grand Theft Auto VI, le studio a confirmé les dates du prétéléchargement et le poids final colossal du jeu.
« Avoir votre vie en jeu » : Rockstar assume la liberté hallucinante promise par GTA 6
Grand Theft Auto VI 02 novembre 2026

« Avoir votre vie en jeu » : Rockstar assume la liberté hallucinante promise par GTA 6

Rockstar Games promet une immersion sans précédent pour GTA 6. Entre la gestion du sommeil, les trajets en bus et le plein d'essence, le studio souhaite offrir une véritable seconde vie aux joueurs, tout en veillant à ne pas imposer un réalisme trop punitif.
Calendrier : Les sorties jeux vidéo du mois de novembre 2026
Grand Theft Auto VI 02 novembre 2026

Calendrier : Les sorties jeux vidéo du mois de novembre 2026

Envie de savoir ce que vous réserve le mois de novembre 2026 en termes d'avantures vidéoludiques ? Retrouvez un récapitulatif des jeux arrivant dans les semaines à venir.
Un système de transport en commun ultra réaliste confirmé pour GTA 6
Grand Theft Auto VI 30 octobre 2026

Un système de transport en commun ultra réaliste confirmé pour GTA 6

Attendu comme le messie, Grand Theft Auto 6 continue de dévoiler ses secrets. Rockstar Games pousse le réalisme à un niveau inédit en intégrant un système de transports en commun entièrement fonctionnel, promettant de transformer radicalement nos déplacements dans Leonida.
« 600 000 animations » : le niveau de détail insensé des PNJ de GTA 6 révélé par Rockstar
Grand Theft Auto VI 30 octobre 2026

« 600 000 animations » : le niveau de détail insensé des PNJ de GTA 6 révélé par Rockstar

Rockstar Games va repousser les limites du réalisme avec Grand Theft Auto 6. Fini les foules générées aléatoirement, le studio a développé un système colossal comprenant près de 600 000 animations pour donner vie à ses PNJ dotés de véritables personnalités, et qui évolueront eux aussi avec le temps.

commentaire (0)