Red Dead Redemption 2 : Un palier symbolique de copies vendues atteint

PC Édition Standard → 15,47 € au lieu de 60 €, soit 74 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 23,29 € au lieu de 59,99 €, soit 61 % de réduction. Édition Ultimate → 32,99 € au lieu de 99,99 €, soit 67 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 43,99 € au lieu de 50 €, soit 12 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,89 € au lieu de 20 €, soit 11 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

C'est en 2018 que les joueurs et les joueuses, étant sur PS4 et Xbox One, ont pu découvrir les aventures d'Arthur Morgan, narrées dans. À sa sortie, le titre de Rockstar Games a, pour rappel, reçu de très bonnes notes de la part de la presse spécialisée. Son succès n'est, d'ailleurs, pas seulement critique. Les derniers chiffres partagés le prouvent bien.En effet, dans un récent rapport financier,(possédant Rockstar Games), dans le monde entier. Un chiffre plutôt impressionnant, vous en conviendrez certainement. Take-Two Interactive a, également, précisé queD'ailleurs, en novembre 2022, Red Dead Redemption 2 a connu un regain d'intérêt de la part des joueurs et des joueuses sur PC . Pour être plus précis, le 27 novembre, l'année dernière, plus de 66 400 personnes se sont connectées sur le jeu. Le précédent record, atteint au moment de la sortie du portage PC, était de 55 000.Pour rappel,, qui propose divers bonus chaque mois , est à retrouver sur PS4, Xbox One et PC. Si vous êtes intéressé par le jeu, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût :