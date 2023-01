Red Dead Online : Les bonus de février 2023

Red Dead Online, Bonus du mois de février 2023

Missions par télégramme extrêmes (Des affaires difficiles et le Contrat de Skelding)

Bonus → RDO$, Or et XP triplés

Route commerciale (événement en mode exploration réservé aux marchands)

Bonus → RDO$, Or et XP doublés

Missions en mode exploration

Bonus → RDO$, Or et XP doublés

Opportunité Prix du sang La Braise de l'Est

Bonus → RDO$, Or et XP doublés

Appel aux armes Bonus → Or et XP doublés



Du 31 janvier au 6 février → Série en équipe : Conquête, Arme préférée, Pillage et Fusillade en équipe.

Du 7 au 13 février → Série de courses : Course, Course libre, Course de cibles et Course de cibles libres.

Du 14 au 20 février → Série Arc et flèches : Chaque arme compte et Course de cibles.

Du 24 au 30 janvier → Série Ennemi public extrême.

Du 31 janvier au 6 février → Jouer avec un groupe permanent Récompense → Chapeau Tiltham en noir

Du 7 au 13 février → Jouer à Appel aux armes avec un groupe permanent Récompense → Veste Daventry en rouge.

Du 14 au 20 février → Accomplir n'importe quelle opportunité Prix du sang avec un groupe permanent Récompense → Pantalon à conchos argenté

Du 21 au 27 février → Participer à la série à la une avec un groupe permanent Récompense → Mitaines forestières rouges.



Terminer la mission Anéantie par le chagrin

Récompense → Offre de -50 % sur une tente de campement

Fabriquer un objet depuis le feu de camp

Récompense → Offre de -40 % sur le poteau de voyage rapide.

Atteindre le top 3 de n'importe quelle course

Récompense → L'interaction « Geste subtil »



Comme chaque mois, Rockstar propose quelqueset, permettant notamment de doubler, voire tripler, ses gains en RDO$ et XP, aux joueurs et aux joueuses étant sur(la partie multijoueur et en ligne de). D'ailleurs, les bonus du mois deont été dévoilés.Jusqu'à la fin du mois de, les joueurs et les joueuses peuvent doubler et même tripler leurs gains en RDO$ et XP, en réalisant diverses missions, activités et/ou événements surPour ce qui est des, donnant des récompenses triplées,voici le programme :Lespour ce mois desont les suivants :En outre, tout au long du mois de, les joueurs et les joueuses pourront récupérer d'autresen effectuant certaines actions :Finalement, les joueurs et les joueuses qui joueront à Red Dead Online le 14 février, soit le jour de la Saint-Valentin, obtiendront 5 barres de chocolat, 1 brandy et les bottes Oakley rose et noir. En utilisant une interaction avec un autre joueur, ces derniers récupéreront également une offre de -50 % sur n'importe quel objet de rôle établi ou distingué.