Red Dead Redemption 2 a atteint un nouveau record de joueurs connectés simultanément

, développé et édité par Rockstar Games, est sorti sur consoles (PS4 et Xbox One) en 2016, puis a eu le droit à un portage sur PC en 2019. Depuis, le titre est toujours autant joué. D'ailleurs,, il y a peu de temps.En effet, d'après les statistiques disponibles sur la page SteamDB du jeu , Red Dead Redemption 2 a enregistré un nouveau et important record : le 27 novembre 2022,. Le pic le plus haut était, auparavant, de 55 000. Celui-ci avait été enregistré au moment de la sortie du portage PC. À l'heure où nous écrivons ces lignes, plus de 59 000 personnes jouent à Red Dead Redemption 2. Les soldes d'automne de la plateforme Steam , qui ont débuté le 22 novembre 2022, y sont très probablement pour quelque chose, car Red Dead Redemption 2 profite actuellement, et ce jusqu'au 29 novembre (19h - heure française), d'une belle promotion : le soft est à 19,79 € au lieu de 59,99 €.Pour rappel, Red Dead Redemption 2 est à retrouver sur PS4, Xbox One et PC. Si vous êtes intéressé par le jeu, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût :