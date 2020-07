Red Dead Online : Nouvelle carrière Naturaliste, tous les détails de la mise à jour

Nouvelle carrière Naturaliste

Nouveau Pass du Hors-la-Loi

Avantages, offres et récompenses

Devenez naturaliste et obtenez une récompense pour un accessoire de rôle, une tenue ou une émote gratuite.

Sédatez et goûtez à n'importe quel animal et obtenez le drapeau du camp des monstres de Gila.

Terminez une mission d'observation d'animaux légendaires et obtenez une récompense pour un coloris unique de la double cartouchière Farnholme.

Organisez un camp dans la nature et obtenez une récompense pour une carte au trésor.

Offre de 30 % de réduction sur tout article novice ou prometteur dans le rôle de naturaliste.

Recevez 2000 points d'expérience naturaliste.

Recevez des cartouches sédatives Varmint gratuites.

Recevez une phéromone animale légendaire gratuite.

30 % de réduction sur un revolver.

Recevez une carte de compétence gratuite.

Annoncée parle 24 juillet dernier,. Cette dernière amène un nouveau rôle, ainsi qu'un Pass du hors-la-loi inédit. Voici tous les détails à connaître.La nouvelle carrière est maintenant disponible, et il s'agit du. Afin de l'acquérir,Ce dernier vous permet dedans de somptueux paysages. Dans ces quêtes, vous ne serez pas seul puisquesera là pour vous accompagner.. Une fois quelques objectifs atteints, elle vous récompensera avec des objets uniques et afin de les remplir comme il se doit, de nouvelles cartouches d'armes sédatives sont disponibles (elles permettent de ne pas tuer l'animal).De plus,. Contrairement à Harriet qui tente de préserver la faune,. Cependant attention, vous ne pourrez pas jouer sur les deux tableaux bien longtemps, car sinon il en résultera de lourdes conséquences. Choisissez bien votre camp !Grâce à ce nouveau rôle,comme Mercy Kills, mais vous rencontrerez également de nouveaux animaux légendaires, que ce soit dans le mode libre, mode exploration ou encore durant les missions.Avec cette mise à jour, vous pouvez désormais acquérir le nouveau. Pour cela, vous devez débourser la coquette somme de, le Pass vous permet de débloquer peu à peu des récompenses inédites.Comme chaque semaine, de, et pour fêter ce nouveau rôle,et quelques bénéfices supplémentaires sur les ventes de carcasses. Mais ce n'est pas tout :Finalement,ayant lié leur compte Social Club et Twitch, bénéficiez du manteau légendaire Katata Elk Animal, ainsi qu'un trio de nouvelles récompenses naturalistes et des bonus supplémentaires. Vous retrouverez plus de détails sur le site de Rockstar Games Pour rappel,. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :