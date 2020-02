Rainbow Six: Siege : Ubisoft partage les plans pour les Années 5 et 6

À l'aube du lancement de l'Année 5, Ubisoft a détaillé les plans de Rainbow Six: Siege pour les deux années à venir, qui souhaite plus que jamais fidéliser sa communauté.

Roadmap année 5 R6

Changements de gameplay pour les Années 5 et 6

Inciter les joueurs à être plus investis lors des phases de préparation et de soutien

Développer l’impact des joueurs sur la partie

Réinvestir sur les opérateurs et cartes existants

Créer du nouveau contenu et retravailler l’existant afin de changer la façon dont les joueurs interagissent avec l’environnement et les autres joueurs

PC Edition Standard → 11,60 € au lieu de 20 € Edition Deluxe → 16,30 € au lieu de 30 € Edition Ultimate → 33,50 € au lieu de 90 €

Xbox One Édition Standard → 19,90 € au lieu de 40 €

PlayStation 4 Carte PSN 50 € → 44,99 € au lieu de 50 € Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €



Lors du Six Invitational 2020,, la première de l'Année 5. Celle-ci introduira deux nouveaux Agents et proposera aux joueurs du FPS le rework de la carte Oregon. Toutefois,, et annoncé de gros changements dans le but d'introduire l', laquelle aura pour objectif de modifier le modèle actuellement présent.Comme dit plus haut, les joueurs vont connaître de nombreux changements dans les mois à venir. Cela commence par les Agents. Actuellement, chaque nouvelle saison en apporte deux inédits. Mais, dès la Saison 3 de l'Année 5,. De plus, comme nous vous l'expliquions dans cet article . En outre, et cela dès le début de cette nouvelle Année, de nouveaux événements seront disponibles le week-end, avec une mise à jour régulière de la playliste arcade.Par ailleurs, nombre de changements liés au gameplay seront implantés dans R6. Si tous n'ont bien évidemment pas été détaillés, Ubisoft a notamment mentionné un système de ping intelligent, un bannissement de cartes, un système de réputation pour sanctionner les joueurs toxiques ou encore davantage de gadgets secondaires. Durant les Années 5 et 6, le studio promet d'innombrables ajouts et ajustements, avec les objectifs suivants :Grâce à tous ces changements, qui auront lieu ces prochains mois,, et de fidéliser sa communauté forte de plus de 55 millions de joueurs.Pour rappel, Rainbow Six: Siege est disponible depuis ceet. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, nous rappelons que notre partenairevous le propose, à des prix défiants toute concurrence, sur :