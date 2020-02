Rainbow Six: Siege : Opération Void Edge, nouveaux Agents, rework - tout ce qu'il faut savoir

L'Opération Void Edge a, comme prévu, été présentée plus amplement. Retrouvez dans notre article toutes les informations à savoir en amont de son arrivée sur les serveurs live.

C'est mieux, non ?

Voici son nouveau skin Elite



Ubisoft a teasé il y a quelques jours l', en nous donnant rendez-vous ce samedi 15 février dans la soirée. Le studio n'a bien évidemment pas manqué à l'appel, et nous a inondés d'informations, en partageant les premiers détails de l', étant synonyme de Saison 1 de l'Année 5.Les deux nouveaux Agents ont également été teasés il y a peu, avec une très courte vidéo. Nous en savons désormais plus sur le nouveau défenseur et la nouvelle Assaillante.est un défenseur jordanien possédant deux points de vitesse et deux points de protection. Ce dernier est plutôt agile et est l'un des Agents les plus rapides de Rainbow Six: Siege grâce à sa capacité Sprint Remah. À l'aide de ses charges, les barricades ne seront pas non plus un obstacle très important pour lui, étant donné qu'il pourra facilement les détruire (en perdant quelques points de vie au passage). Finalement,, particulièrement puissant physiquement, peut sauter et s'accrocher aux trappes ouvertes.Concernant son armement,pourra s'équiper en arme principale d'un SPAS-12, un fusil à pompe, ou d'un MP5, un SMG, alors que pour son arme secondaire il aura le choix entre un Bailiff 410 ou un USP40. Concernant ses autres objets, il aura à sa disposition des fils barbelés et une caméra blindée.est une assaillante néerlandaise possédant également deux points de vitesse et de protection. Son gadget, un Réplicateur Gemini, permettra àde faire apparaître un hologramme pour semer le trouble parmi les défenseurs. Elle sera en mesure de contrôler sa fausse silhouette de A à Z, la seule restriction de celle-ci étant qu'elle ne peut ni descendre en rappel ni monter sur une échelle. De plus, l'hologramme est incapable d'infliger des dégâts aux ennemis, et une balle suffit pour le détruire.Concernant son attirail militaire,pourra s'équiper d'un ARX 200 ou un G36-C en arme principale et un MK1 9mm en arme secondaire. Pour leur reste, elle aura à sa disposition des grenades fumigène et des grenades frag.La présentation en vidéo de ces deux Agents est à retrouver en fin d'article.Une fois n'est pas coutume, les joueurs de Rainbow Six: Siege n'accueilleront pas de nouvelle carte, mais pourront profiter d'un Rework. Après Park d'attraction, lors de l'Opération Shifting Tides, c'est au tour de la cartede faire peau neuve par l'intermédiaire de l'En plus d'une refonte graphique, visible dans ce tweet , certains endroits de la carte ont été modifiés. Nous vous avons regroupé ces changements dans une liste non exhaustive :Outre les nouveautés et changements mentionnés ci-dessus, les joueurs de Rainbow Six: Siege pourront jouir d'une amélioration de la destruction des planches, rendant le tout plus réaliste.Ubisoft a également révélé qu'une nouvelle interface serait disponible pour les Playlists, plus claire et intuitive que celle qui était proposée jusqu'à maintenant.Finalement, la dernière information de la soirée qui a été donnée par Ubisoft est l'arrivée d'un nouveau skin pour Caveira, qui pourra profiter d'un skin Elite, que vous pouvez voir ci-dessous.Disponible dès ce 17 février sur les serveurs de test, l'devrait arriver le 9 mars sur les serveurs live, et sera, bien évidemment, gratuite sur toutes les plateformes. Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que de nouveaux détails sont révélés.