Rainbow Six: Siege : Ubisoft n'est pas favorable à une suite, préférant apporter des améliorations

Rainbow Six: Siege 2 signifierait un nouveau jeu, un nouvel environnement, probablement un nouvel inventaire et peut-être même une nouvelle équipe de développement. Nous ne pensons pas que c'est ce dont la communauté a besoin. Nous nous soucions de votre investissement dans le jeu, nous ne voulons pas passer à un nouveau jeu. Au lieu de cela, nous voulons protéger votre investissement et augmenter sa valeur en rendant votre « maison » actuelle (qui est Siege ) encore meilleure. C'est comme si vous rénoviez votre vieille maison pour la rendre plus moderne, plus brillante et plus attrayante.

PC Édition Standard → 7,73 € au lieu de 19,99 €, soit 61 % de réduction. Édition Deluxe → 9,32 € au lieu de 29,99 €, soit 69 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 10,99 € au lieu de 39,99 €, soit 73 % de réduction. Édition Deluxe → 14,99 € au lieu de 29,99 €, soit 50 % de réduction. Édition Gold → 24,99 € au lieu de 69,99 €, soit 64 % de réduction.

PS4 et PS5 Carte PSN de 50 € → 44,99 € au lieu de 50 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après plus de six ans d'existence, et malgré le succès de plus en plus important,. Une demande légitime aux yeux d'une partie de la communauté, mais Ubisoft ne l'entend pas de cette oreille. Le studio a effectivement exposé sa vision des choses, une nouvelle fois, lors d'une session de questions-réponses sur Reddit Leroy Athanassof, directeur créatif du jeu, a expliqué quePour conclure, Leroy Athanassof précise queet que le « Siege du futur sera totalement différent du Siege d'aujourd'hui ». Toutefois, ce futur ne passera pas par un changement du modèle économique en free-to-play, comme nous vous le révélions il y a quelques jours . En attendant de découvrir les nouveautés qui seront implantées dans R6 ces prochains mois, qui devraient comprendre un stand de tir notamment, nous rappelons que Rainbow Six Extraction a récemment reporté sa sortie au début de l'année 2022 reste disponible sur PC, PlayStation et Xbox. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :