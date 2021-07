Rainbow Six Extraction reporte sa date de sortie à 2022

Nous reportons la sortie de Rainbow Six Extraction à janvier 2022.



Nous utiliserons ce temps supplémentaire pour vous délivrer une expérience de jeu Rainbow Six unique, immersive, coopérative et excitante.



https://t.co/Kv3ERktB5Q — Rainbow 6 Extraction FR (@R6Extraction_FR) July 16, 2021

La fin d'année s'annoncait chargée pour Ubisoft, avec plusieurs titres majeurs devant débarquer sur PC et consoles, dont faisait partie, après deux ans d'une longue attente. Elle le sera moins, et l'attente sera encore un peu plus longue, étant donné qu'Prévu pour le 16 septembre 2021,, sans plus de détails pour le moment. Il faudra patienter encore un peu pour avoir une date de sortie plus précise.Ce report est justifié par le fait de proposer une expérience « AAA à part entière qui change la façon dont vous jouez et pensez aux jeux coopératifs », mais le studio a besoin de temps supplémentaire. Avec ces quelques mois en plus, Ubisoft est « convaincu que cela permettra à Rainbow Six Extraction d'être l'expérience immersive, coopérative et palpitante que nous avons voulu créer, et celle à laquelle vous aspirez. »En contrepartie, nous devrions en découvrir un peu plus à propos dedans les semaines à venir. Sa sortie est maintenant programmée pour janvier 2022.