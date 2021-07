Rainbow Six: Siege : Ubisoft n'a aucun plan pour un passage free-to-play

Nous continuons à chercher des moyens d'attirer de nouveaux joueurs et de conserver notre fidèle communauté. Cependant, il n'y a actuellement aucun plan pour faire de Rainbow Six Siege un jeu free-to-play.

PC Édition Standard → 7,61 € au lieu de 19,99 €, soit 62 % de réduction. Édition Deluxe → 9,31 € au lieu de 29,99 €, soit 69 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 10,99 € au lieu de 39,99 €, soit 73 % de réduction. Édition Deluxe → 14,99 € au lieu de 29,99 €, soit 50 % de réduction. Édition Gold → 24,99 € au lieu de 69,99 €, soit 64 % de réduction.

PS4 et PS5 Carte PSN de 50 € → 44,99 € au lieu de 50 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Disponible depuis six ans sur PC et consoles, malgré son prix, une vingtaine d'euros hors promotion, et une concurrence de plus en plus féroce dans le genre jeu de tir tactique. D'ailleurs, la plupart de ses concurrents sont disponibles en free-to-play, ce qui facilite l'accès et la découverte de ces jeux. Au début de l'année 2020, Ubisoft avait indiqué que le passage en free-to-play pourrait se faire « à un moment donné », comme plusieurs autres titres avant lui, à l'image de CSGO. Néanmoins, plus récemment, Aurélien Chiron, directeur associé, a expliqué dans une interview accordée à PCGamesN que « Nous continuons à chercher des moyens d'attirer de nouveaux joueurs et de conserver notre fidèle communauté. Cependant, il n'y a actuellement aucun plan pour faire de Rainbow Six Siege un jeu free-to-play. » Si vous faites partie des joueurs désireux de découvrir le FPS tactique, mais ayant peur d'être déçu, sachez qu'Ubisoft organise très souvent des week-ends gratuits, permettant de tester Rainbow Six: Siege. Qui plus est, le titre est également disponible via le Xbox Game Pass pour console.