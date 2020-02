Rainbow Six: Siege pourrait devenir free-to-play, un jour

Ubisoft aurait envie de rendre Rainbow Six: Siege free-to-play, mais seulement après avoir résolu certains problèmes, comme le smurf.

coûte actuellement une vingtaine d'euros, voire moins en fonction des promotions, mais il se pourrait que le, via le modèle économique. C'est ce qu'a révélé Leroy Athanassoff, le directeur du jeu, lors d'un entretien avec nos confrères de PC Gamer Il explique que les développeurs deont envie que « cela se fasse à un à moment donné » pour la simple et bonne raison de rendre le jeu « accessible à tous ». Néanmoins, Leroy Athanassoff explique que cela ne dépend pas que d'une seule personne, qu'il s'agit d'une décision de groupe, d'équipe, et que cela pourrait prendre quelque temps avant de devenir effectif.Qui plus est, certains problèmes doivent avant être résolus, comme le « smurfing », qui peut être défini par le fait qu'un joueur expérimenté avec un bon niveau crée un nouveau compte, en rachetant le jeu, pour jouer contre des joueurs moins forts. Si le smurfing n'est actuellement pas très présent dans Rainbow Six: Siege,, ce qui nuira forcément aux autres joueurs. Ubisoft essaye donc de contrer ce phénomène avant de rendre R6 gratuit. Leroy Athanassoff explique que la difficulténe passera probablement pas free-to-play dans les mois à venir, et il se peut même que ce projet soit finalement abandonné, mais ce n'est pas la première fois qu'un jeu payant possédant une aussi grosse communauté passe en. Nous nous souvenons par exemple du cas de CSGO , qui, en décembre 2018, ce qui n'a pas forcément plu aux joueurs l'ayant acheté.