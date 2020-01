Rainbow Six: Siege : Le Year 5 Pass aurait fuité, et le nombre de nouveaux Opérateurs est en baisse

Les rumeurs concernant l'Année 5 de Rainbow Six: Siege commencent à affluer sur la toile, et nous indiquent les premières informations sur ce qui pourrait attendre les joueurs en 2020.

Actuellement, les joueurs dee peuvent profiter de l' Opération Shifting Tides , mais celle-ci laissera bientôt place à une nouvelle,Comme toujours, un nouveau passe annuel, appelé aussi, sera mis en place, il a comme objectif de donner certains avantages à celles et ceux qui l'achètent,. Celui de cette cinquième année semble avoir fuité, et a été partagé sur Reddit , permettant d'avoir quelques informations, à condition que les rumeurs soient bel et bien vraies.Ainsi, nous pouvons voir que. De plus, alors que les joueurs qui faisaient l’acquisition de ce Year Pass pouvaient auparavant récupérer 600 crédits, il semblerait qu'Ubisoft n'en propose pas cette année. De plus, le studio a récemment lancé son, proposant moult items, et n'a pas fait le choix de l'inclure directement dedans, mais les joueurs pourront tout de même profiter d'une réduction de 30 % sur celui-ci, à condition d'avoir acheté le Year 5 Pass.Qui plus est, l'image visible ci-dessous, pourrait nous donner un premier aperçu de ces Opérateurs,Comme toujours, ces informations n'émanant pas d', nous vous conseillons de prendre tout cela au conditionnel, en attendant une quelconque officialisation, qui ne devrait pas tarder.