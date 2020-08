Rainbow Six: Siege : Le système de replay arrive enfin

PC Édition Standard → 9,60 € au lieu de 20 € Édition Deluxe → 14,99 € au lieu de 30 € Édition Gold → 25,99 € au lieu de 60€ Édition Ultimate → 39,99 € au lieu de 90 €

PlayStation 4 Carte PSN 50 € → 44,99 € au lieu de 50 € Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après une longue attente, nous avons appris au début d'année qu'pour Rainbow Six Siege , permettant de revoir ses matchs et donc de voir les erreurs commises, ou tout simplement pour revoir une action et l'enregistrer. Malheureusement, ce système tant attendu a été victime d'un report en mai , notamment à cause de la situation sanitaire, tout comme le nouveau système de ping. Si ce dernier arrive bel et bien avec l'Opération Shadow Legacy (tous les détails à retrouver ici ),Toutefois, contrairement au système de ping,, ce qui veut dire que de nombreuses modifications sont possibles, en fonction du retour de la communauté.Vous pourrez retrouver jusqu'à 10 de vos derniers matchs, qui seront disponibles via un nouvel onglet qui apparaîtra dans le menu principal, nommé « Replay ». Visionner une ancienne partie vous permettra d'utiliser les outils du mode spectateur afin d'observer comme bon vous semble, mais aussi d'avoir la vue de n'importe quel joueur.Pour rappel,, est disponible depuis ceet. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, nous rappelons que notre partenairevous le propose, à des prix défiants toute concurrence, sur :