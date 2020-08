R6 : L'Opération Shadow Legacy, avec Sam Fisher, présentée

Détails de l'Opération Shadow Legacy

Laa enfin été présentée, à quelques semaines de son arrivée sur les serveurs live de, même s'il est d'ores et déjà possible de l'essayer via les serveurs de test.Au programme, nous retrouvons un nouvel Opérateur, qui n'est autre que notre bon vieux. Celui-ci arrive en tant qu'assaillant dans la peau d'un certain. Équipé d'un lancer Argus, un nouveau gadget, et d'une caméra de forage bidirectionnelle, permettant de percer des murs et des fenêtres, il s'avérera être d'une efficace terrible pour contrecarrer les plans de l'adversaire. Sa caméra pourra, qui plus est, infliger des dommages aux défenseurs grâce à sa charge laser. En outre,pourra compter sur son couteau Karambit et un SC3000K.Par ailleurs, comme c'est le cas depuis quelques mois maintenant, aucune nouvelle carte ne sera disponible, puisque les joueurs pourront découvrir. Les développeurs ont amélioré le premier et le deuxième étage, avec la possibilité de traverser le toit en rappel. Un couloir a été ajouté pour améliorer la rotation dans le sous-sol, et l'emplacement des objectifs a été modifié. Finalement, la Salle des trophées devient la Salle à manger.Ce n'est cependant pas tout au rayon des nouveautés, étant donné que les joueurs pourront découvrir, lequel permettra, notamment, de savoir quel joueur effectue un signal, grâce au numéro attribué avant le début de la partie. Le bannissement des cartes sera également mis en place avec l'Opération Shadow Legacy, en partie classée et non-classée. Pour finir, les joueurs pourront découvrir le nouveau gadget secondaire de brèche, de nouvelles couleurs pour les viseurs et la fameuse fonctionnalité de replay, qui arrive en alpha.Vous pouvez découvrir toutes ces nouveautés directement en vidéo, puisque Ubisoft a partagé une longue séquence de gameplay. L'Opération Shadow Legacy est dès maintenant disponible sur les serveurs de test PC.