PUBG : Trois ans après sa sortie, 65 millions de copies ont été vendues

À l'approche de son troisième anniversaire, nous apprenons que le battle royale aurait vendu à travers le monde plus de 65 millions de copies, dont près de cinq millions en 2020.

PC Édition Standard → 12,29 € au lieu de 30 €

Xbox One Édition Standard → 7,99 € au lieu de 30 €

PlayStation 4 Carte PSN 50 € → 44,99 € au lieu de 50 € Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €



Malgré un prix de vente de trente euros sur PC, Xbox One et PS4, et une très forte concurrence proposant, pour la plupart, un jeu gratuit,En près de trois ans (l'accès anticipé sur Steam est sorti le 23 mars 2017), le battle royale le plus complet sur le marché a réussi à totaliser près de, comme l'a indiqué PUBG Corporation en ce début de mois de mars.Même si aucun détail n'a été partagé concernant la répartition Steam, PS4 et Xbox One,. En dépit d'un nombre de joueurs moins important qu'il y a quelques mois,. Bien évidemment, ces 65 millions de ventes ne prennent pas en compte les chiffres de la version mobile, étant donné que cette dernière est disponible gratuitement sur les appareils iOS et Android. Si les chiffres communiqués en fin d'année 2019 sont bons , cela veut dire qu'environ, montrant que les joueurs portent encore un certain intérêt au battle royale. De bon augure pour les aficionados du titre qui espèrent, à l'instar de la nouvelle carte désertique Karakin ou du rework de Vikendi , qui devrait prochainement arriver sur les serveurs live.est pour rappel disponible pour la somme de 30 euros sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne faites pas encore partie de ces 65 millions de joueurs, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :