PUBG : MàJ 8.1, tous les détails

Retrouvez tous les détails de la mise à jour 8.1 de PUBG, comprenant la refonte de Sanhok, et un nouveau véhicule assez original : le camion à butin.

Mise à jour 8.1 PUBG, patch note Retour à Sanhok L’élément principal de la mise à jour 8.1 est, bien entendu, Sanhok qui a eu droit à une refonte dans les règles de l’art. La célèbre map offre désormais des visuels plus saisissants, des performances revues à la hausse et un gameplay plus équilibré. Nous voulions que Sanhok confère davantage une atmosphère de paradis oublié en proie à une végétation exubérante. Nous en avons également profité pour corriger la plupart des problèmes d’équilibrage les plus flagrants que nous avons remarqués au cours des deux dernières années. Nous sommes satisfaits du résultat, et nous espérons que vous le serez également. Poursuivez votre lecture pour découvrir

quelques-uns des changements que nous avons apportés aux zones les plus notables de l’île.



Saison 8 : changements concernant les points de repère clés de Sanhok Camp d’entraînement

Le camp d’entraînement a fait l’objet d’une refonte intégrale. Nous voulions conserver le camp comme zone de largage, tout en rendant encore plus intense l’atmosphère de compétition qui règne dans cette région de la carte. La topographie offre non seulement de nombreux angles d’attaque lors des fusillades longue distance, mais également une nuée d’abris pour que les joueurs puissent se frayer un chemin jusqu’à leurs adversaires. Sans oublier des tunnels et des zones souterraines propices aux combats rapprochés. D’un point de vue général, nous avons le sentiment que les changements mettent l’accent sur le gameplay « risques/bénéfices » inhérent à une zone de largage, tout en décuplant les possibilités d’aborder stratégiquement les différentes situations.



Carrière

L’ancienne version de la carrière déchaînait les passions, et pourtant, l’équilibre du gameplay était (très) loin d’être optimal. Nous avons beaucoup travaillé afin que cette zone soit fun et équitable pour quiconque s’y aventure. Les blocs en pierre sont désormais plus volumineux et garantissent une meilleure protection contre les adversaires attaquant depuis des emplacements surélevés. Nous avons également ajouté quelques ponts de corde un chouya périlleux, histoire de vous donner plus de choix pour vous « balader » dans ce territoire sans vous obliger à le contourner ou à le traverser de manière linéaire. L’un dans l’autre, la carrière devrait désormais être une destination plus prisée par les joueurs qui veulent participer à des fusillades de longue haleine et des combats sortant des sentiers battus.



Aérodrome (Auparavant Mongnai)

Nous avons remplacé la zone agricole dans le nord-est par un aérodrome. La ferme n’a jamais suscité l’engouement que nous escomptions, alors nous avons ajouté quelques éléments pour encourager les joueurs à faire escale dans cette région de l’île. L’un de ces éléments est l’aérodrome, seul endroit à Sanhok où vous pouvez trouver le motoplaneur ! Alors, munissez-vous d’un bidon d’essence et partez à la conquête des cieux !



Escapade (Auparavant les quais)

Les vieux quais ne manquaient pas de divertissements, mais côté butin, c’était un peu les vaches maigres (ce qui était d’autant plus énervant que cette zone était au diable vauvert et qu’y aller était une véritable expédition). Alors, exit les vieux quais, et place à « l’Escapade ». Regorgeant de butin, cette ville touristique est conçue pour délester les touristes de leur pactole. Les commodités sont aussi nombreuses qu’affriolantes : des bars en bord de piscine, une promenade, la discothèque exclusive de Sanhok, j’en passe et des meilleurs. En un mot comme en cent, il y a de quoi se laisser éblouir par les paillettes et les lumières criardes des néons. Cela dit, ne perdez pas de vue la raison pour laquelle vous êtes là.



Ruines

Bien que la structure des ruines ait toujours été au cœur d’affrontements explosifs, les zones alentour représentaient un danger mortel pour quiconque s’y aventurait sans l’équipement adéquat. Nous avons donc remanié cette région pour transformer les ruines en un gigantesque labyrinthe foisonnant de butin… et de dangers. Si vous avez le courage de vous y hasarder, vous trouverez des richesses incommensurables… et une mort omniprésente.



Montagne



La zone montagneuse de Sanhok ne manquait pas d’offrir une grande diversité topographique, mais l’expérience était quelque peu plombée par des problèmes de gameplay flagrants. Les joueurs qui se retrouvaient coincés au beau milieu de cette région avec la zone bleue approchant à vitesse grand V n’avaient pas vraiment l’embarras du choix pour mettre les voiles. En gros, soit ils sautaient dans le vide (et croisaient les doigts), soit ils se frayaient un chemin jusqu’à un emplacement surélevé dans l’espoir que personne ne s’y trouvait déjà (sinon, ils pouvaient faire leur prière). Nous avons donc étoffé le gameplay en ajoutant quelques chemins menant au point culminant de la région, et nous avons également ajouté plusieurs possibilités d’attaquer sur les flancs pour donner aux joueurs une chance de pouvoir déloger toute équipe en position de supériorité.



Grotte

La grotte a fait l’objet d’un remaniement général pour être plus en phase avec la fiction narrative que nous avions développée. Vous pouvez toujours vous adonner aux joies du plongeon le plus vertigineux de PUBG, mais désormais, vous trouverez tout en bas un temple souterrain à explorer de fond en comble (enfin, si vous survivez au plongeon en question).



Rivière

Avec la rivière, notre objectif principal était de donner aux joueurs plusieurs possibilités de la traverser. Dans la version originale de Sanhok, il était difficile de passer d’une rive à l’autre sans se mouiller les pieds. Du coup, nous avons ajouté quelques ponts, ainsi que des abris supplémentaires sur les vieux ponts et sur la berge au cas où une fusillade venait à éclater.



Pai Nan / Khao / Sahmee / Kampong

Ces villes ont eu droit à une petite refonte en règle. Nous y avons ajouté des éléments « verticaux » à explorer, de nouvelles manières de se battre et, plus important encore, des zones fantastiques qui seront le théâtre d’affrontements épiques pour s’emparer du camion de butin lorsqu’il traversera chaque ville. Les changements peuvent être mineurs (comme le simple élargissement de la route pour permettre au camion de passer) ou de plus grande envergure (remaniement général pour garantir des affrontements plus épiques).



Bahn

Bien qu’étant une zone pittoresque qui n’est pas dénuée de charmes, Bahn n’en était pas moins utilisé à sa juste valeur (et ne parlons même pas du butin, atrocement difficile à récupérer). Nous avons donc supprimé Bahn pour le remplacer par un lotissement. Nous pouvons ainsi utiliser ces ressources ailleurs pour des lieux uniques. En raison de l’aménagement simplifié et habituel des bâtiments, cette zone devrait désormais être plus facile à défendre et se prêter donc davantage au pillage.



Nouveau contenu : le camion de butin

Le camion de butin est un tout nouvel élément du jeu qui donne aux joueurs une occasion supplémentaire (mais très risquée) de se procurer du matériel. Générés dans l’un des différents garages qui se trouvent aux quatre coins de l’île, les camions sillonnent les routes, mettant les joueurs au défi de les attaquer. À mesure que ces poids lourds subissent des dégâts, ils larguent du butin tout en poursuivant leur petit bonhomme de chemin. Les joueurs persévérants qui parviendront à neutraliser le camion recevront une abondance d’armes et d’équipement (dont des armes avec modules et skins spéciaux) pour eux et leur escouade. Bien qu’il soit possible d’obtenir du matériel de niveau 3 via ces camions, seules les caisses peuvent receler des armes de caisse. Redoublez de vigilance lorsque vous attaquerez ces mastodontes : ils sont capables de subir des dégâts considérables, et les prendre d’assaut risque d’attirer l’attention de vos adversaires… Jusqu’à quatre camions de butin sont générés au début de la partie.

Chacun des camions est généré indépendamment à l’intérieur des garages spéciaux situés à travers la map.

Lorsqu’un camion est détruit, un nouveau réapparaît dans l’un des garages.

Au total, 8 camions de butin peuvent être générés au cours d’un seul et même match. Butin Le camion de butin peut être endommagé et détruit à l’aide d’armes/d’objets à lancer.

Toutefois, le camion de butin subit des dégâts réduits en raison de son épais blindage.

À mesure que le camion subit des dégâts, il commence à faire tomber des conteneurs plus ou moins volumineux recelant du butin.

Lorsque la durabilité du camion chute à 0 %, celui-ci explose et donne accès à une grande quantité de butin haut de gamme pouvant inclure des armes exclusives.

Les armes exclusives sont des armes avec un skin pré-appliqué et un nom unique en son genre. Les camions butin apparaissent uniquement dans le mode normal dans le patch 8.1.

Mise à jour de l’équilibrage La version remastérisée de Sanhok proposera des spawns d’objets similaires à ceux de la mouture précédente de cette carte. Toutefois : Le Panzerfaust apparaîtra désormais à Sanhok, contrairement au C4 qui, lui, tirera sa révérence.

Les spawns de véhicule sur Sanhok ont légèrement été remaniés pour correspondre aux exigences de la nouvelle map.

Certaines zones de spawn de véhicules ont été supprimées pour laisser la voie libre au nouveau camion de butin. Météo La version remastérisée de Sanhok se distingue par une météo changeante : ciel dégagé, lever du soleil, coucher du soleil et ciel couvert. Autres changements En raison du remake des quais (désormais appelé l’Escapade), la map des quais ne figurera plus dans la sélection des cartes TDM.

La version améliorée de Sanhok sera disponible en matchs standard/compétitifs, ainsi qu’en parties personnalisées. L’ancienne version de Sanhok ne sera plus disponible dans aucun mode de jeu.

La musique de fond et le menu principal sur le thème de la nouvelle version ont été mis à jour.

Ajustement de l’effet de fondu des murs de la zone bleue pour leur conférer un aspect plus naturel.

Pass Survivant : Payback Qui dit nouvelle saison dit nouveau Pass Survivant ! Le Pass Survivant : Payback vous permet de gagner près de 100 nouveaux skins lors de vos pérégrinations au cœur de l’île remastérisée de Sanhok. Accomplissez des missions spéciales pour débloquer des skins d’armes hors norme et des peintures faciales exceptionnelles. Nous avons également augmenté l’EXP que vous gagnez en jouant et en survivant, soit jusqu’à 7 200 points d’EXP par jour en jouant simplement au jeu !





Onglets de missions supprimés Les 3 onglets de missions suivants ont été supprimés du Pass Survivant. Mission communautaire

Mission de progression

Mission débutant Changements apportés aux missions de saison Après la mise à jour, toutes les missions seront désormais ouvertes, contrairement à l’approche pour laquelle nous avions opté (il ne sera donc plus nécessaire d’attendre que chaque mission soit accessible tous les mois).

Accomplissez les 4 types de missions liés à Sanhok pour gagner 4 skins d’armes totalement différents. Mission défi Basées sur le thème de la survie, ces missions mettront vos capacités à rude épreuve.

Vous trouverez un total de 16 missions à l’issue desquelles vous pourrez remporter 4 objets « make-up ». EXP du Pass Survivant Désormais, les joueurs pourront obtenir plus d’EXP selon la durée pendant laquelle ils auront survécu lors des matchs standard/compétitifs.

Les joueurs peuvent gagner environ 600 points d’EXP par heure de gameplay normal, et un maximum de 7200 points d’EXP par jour. Gameplay Améliorations apportées au bidon d’essence Le bidon d’essence, dont les améliorations avaient été prévues pour la mise à jour 7.2 mais repoussées, est désormais de retour avec quelques petits changements !



Modifications depuis le patch 7.2 Le carburant renversé sur le sol était trop facile à repérer. Tendre une embuscade était donc relativement difficile.

Le carburant renversé se fondant désormais plus avec l’environnement, il est moins facile à repérer. Lorsque du carburant est renversé par terre, il se répand de manière à former une plus grosse mare. Ainsi, quand il est enflammé, il brûle de la même façon que le cocktail Molotov. Nous avons diminué le nombre de bidons d’essence et augmenté la durée de spawn en mode entraînement.

Vous pouvez désormais placer des bidons d’essence dans le créneau d’armes de mêlée.

Appuyez sur la touche d’attaque pour verser le carburant par terre. Comptez environ 7 secondes pour vider le bidon.

Vous pouvez enflammer la mare de carburant en tirant dessus avec une arme à feu, ou encore à l’aide d’une grenade ou d’un cocktail Molotov. Le feu inflige les mêmes dégâts qu’un cocktail Molotov, mais brûle plus longtemps (env. 20 secondes). Le carburant renversé s’évapore en approximativement 3,5 secondes.

Vous pouvez également lancer les bidons d’essence de la même manière que des armes de mêlée (visez, puis appuyez sur la touche d’attaque). Lorsque le bidon percute le sol, du carburant s’en échappe, facilitant ainsi la mise à feu et l’explosion. Une fois les jerrycans lancés, il n’est plus possible de les ramasser ou de les réutiliser, mais ils peuvent toujours exploser.

Modifications apportées aux explosions du jerrycan : Inflige moins de dégâts initiaux. 40 points de dégâts au maximum, qui sont revus à la baisse en fonction de la distance par rapport à l’explosion. Enflamme désormais la zone avoisinante (à l’image d’un cocktail Molotov) et inflige des dégâts répétés.

Mode Compétitif

Nouvelle saison Une nouvelle saison compétitive a débuté. Les récompenses compétitives pour la saison 7 seront distribuées aux joueurs peu de temps après le lancement de la nouvelle saison. Vikendi a été ajouté au groupe de cartes compétitives.

Les rangs des joueurs ont été réinitialisés. Les joueurs recevront leur rang initial après 5 matchs de positionnement. L’indice de matchmaking a été réinitialisé afin que votre rang au sein de la saison 8 ne soit pas influencé par votre rang à l’issue de la saison 7.

Les classements ont été réinitialisés. Mises à jour des modes de jeu Positionnements des équipes Les RP attribués en fonction des performances des joueurs seront pris en compte pour le positionnement de l’équipe plutôt que pour le positionnement des joueurs individuels. Lorsqu’un joueur quitte un match, alors que ses coéquipiers sont toujours vivants, les points de positionnement seront calculés en fonction du positionnement de l’équipe au moment précis où le joueur quitte le match.

Si le joueur décide de rester avec les coéquipiers et que l’équipe remporte le Chicken Dinner, le point de positionnement du joueur sera considéré comme si celui-ci était à la 1re place.

Points de frag bonus Lorsqu’un joueur élimine un adversaire dont le rang est supérieur de 5 paliers (par exemple, un joueur Argent 5 qui abat un joueur Or 5), le joueur de palier inférieur gagnera des RP bonus. Plus la différence de rang est importante, plus le joueur de palier inférieur remportera des RP bonus. Éliminer un joueur de palier supérieur octroie des PB bonus.

Ajustement du taux de développement des RP Pour que les joueurs atteignent un rang correspondant plus à leurs aptitudes, nous avons augmenté de 50 % le taux d’obtention de RP.

Le niveau minimum de maîtrise de la survie pour participer au mode Compétitif est désormais le niveau 40 (contre 20 précédemment). Mise à jour du règlement du mode Compétitif Comme Vikendi figure maintenant dans la liste des cartes du mode Compétitif, le règlement de ce mode a fait l’objet d’une mise à jour générale.



Vikendi est désormais jouable en mode Compétitif. La zone bleue de Vikendi a été ajustée en conséquence pour prendre en compte le mode Compétitif. La zone rouge de Vikendi a été supprimée, comme cela a été le cas pour les autres cartes du mode Compétitif.

Objet Un petit nombre de M249 apparaît désormais dans l’environnement. Le DBS apparaît désormais sur la carte Le Mosin-Nagant apparaît désormais sur Erangel/Vikendi. Un petit nombre d’arbalètes apparaît désormais dans l’environnement.

Véhicules Des véhicules sont désormais générés dans les lieux de spawn fixe d’Esports. Toutefois, en mode Compétitif, la probabilité que des véhicules apparaissent n’est pas de 100 %. Le motoplaneur apparaît désormais en mode Compétitif. Le motoplaneur apparaît désormais sur Erangel/Miramar uniquement. Le motoplaneur dispose d’une petite quantité de carburant dans son réservoir.

Pistolet de détresse Il n’est plus possible de déployer un BRDM-2 à l’aide d’un pistolet de détresse. Le BRDM-2 était trop puissant en mode Compétitif.

Maîtrise de la survie La quantité max d’expérience de maîtrise de la survie disponible par match est désormais fixée à 1 500 points d’EXP. Performances Optimisation des processus non indispensables pendant l’ouverture et la fermeture de l’I.U. tels que l’inventaire et les cartes afin de réduire les saccades.

Désynchronisation de la manière dont le jeu charge les icônes dans l’inventaire afin de réduire les saccades pendant le processus de chargement des icônes

Désormais, le jeu précharge la zone bleue avant le lancement d’une partie pour qu’il n’y ait plus aucune saccade lors du chargement de la zone bleue au début du match.

Optimisation des éléments physiques (objets) afin d’améliorer les performances du CPU.

Optimisation de la planification des threads afin d’améliorer les performances du CPU. Sons Reconception et remastérisation des bruits de pas Afin de fournir des bruitages de meilleure qualité, les améliorations suivantes ont été effectuées.

Pour plus de précisions au sujet de ces améliorations, veuillez vous reporter à la Lettre des développeurs qui sera publiée en même temps que la mise à jour des serveurs de test. La qualité et le niveau de détails des ressources sonores ont été améliorés.

Amélioration de la qualité des bruits de pas en fonction de leur distance.

Réduction de la différence sonore entre un personnage qui marche pieds nus et avec des chaussures. Interface utilisateur/expérience utilisateur Améliorations de l’expérience utilisateur – Paramètres des emotes Améliorations effectuées afin de garantir une expérience plus intuitive et ergonomique. Il suffit de glisser/déposer les e-motes pour les positionner dans la roue des e-motes.

Désormais, tous les changements seront enregistrés automatiquement.

Maintenant, des chiffres figurent dans la roue des emotes.

Vous pouvez désormais cliquer sur une e-mote de la roue pour la prévisualiser.

Toutes les emotes seront maintenant réorganisées en fonction de leur date d’obtention. Toutefois, l’emplacement des e-motes obtenues avant janvier 2020 ne sera pas exact.

Amélioration de l’interface du jeu Amélioration de l’icône de boost pour que les joueurs puissent distinguer visuellement les deux phases de l’utilisation d’un boost. Amélioration du chargement du visuel des écrans d’accueil Les nouveaux visuels des écrans d’accueil ont été mis en œuvre de manière à s’afficher correctement en 4K. Nouvelles légendes De nouvelles légendes ont été ajoutées à l’onglet Magasin du menu principal pour indiquer la disponibilité de nouveaux objets. Amélioration du design de l’interface utilisateur Unification et amélioration du style du menu déroulant pour que les configurations de commandes soient plus faciles à comprendre.

Unification du statut de défilement et agrandissement de la zone de glissage pour améliorer l’ergonomie.

Amélioration du style des conseils pour garantir une meilleure cohérence. Partie personnalisée – Amélioration de l’interface de l’observateur



Interface utilisateur du TOP 4 Nouvel affichage du TOP 4 lorsqu’il ne reste plus que 4 équipes. Les équipes en lice, le nombre de joueurs et la durée du match figurant en haut à droite de l’écran seront supprimés, au profit du nombre de joueurs restants par équipe / durée avant la fin de la partie. Cette fonctionnalité est activée en mode duo/escouade uniquement.

Indicateur de dégâts L’indicateur de dégâts a été amélioré pour représenter les dégâts sur 360° (contrairement à juste 4 directions) La partie supérieure de l’indicateur de dégâts affiche en temps réel la direction d’où proviennent les dégâts. La taille de l’indicateur dépend de la quantité de dégâts subis. La quantité de dégâts subis est affichée avec la quantité de dégâts accumulée sur une courte période. Davantage d’indicateurs de dégâts s’afficheront selon le nombre de tireurs infligeant des dommages. Informations sur le tireur Le logo de l’équipe du tireur, le nom de l’équipe (abréviation), ainsi que le nom du joueur et les dégâts infligés sont affichés à côté de l’indicateur.

Interaction améliorée pour les parties personnalisées Ajout d’une nouvelle interaction lorsque vous positionnez le curseur sur les créneaux de partie personnalisée.

Social Système de « formation d’équipe » Désormais, vous pouvez facilement former des équipes avec les joueurs que vous avez rencontrés lors de matchs compétitifs standard. Depuis l’écran des résultats des matchs standard et compétitifs, vous pouvez utiliser le bouton « Former une équipe » pour… (vous l’aurez deviné) former une équipe.

Dans le cas des équipes préformées, seul l’hôte de l’équipe peut activer le bouton « Former une équipe ».

La Death Cam sera toujours disponible lorsque vous appuierez sur le bouton « Former une équipe ».

Lorsque la formation d’équipe aboutit, la nouvelle équipe sera redirigée vers l’écran de menu principal dans les 5 secondes qui suivent.

S’il ne reste aucun autre joueur sur l’écran des résultats du match, vous ne pourrez pas activer la formation d’équipe. Amélioration apportée à la liste d’amis La liste d’amis est désormais mise à jour en temps réel. Nouveaux skins et objets

Disponible à partir du 5 août Ensemble d’armes Fée des étoiles Fée des étoiles – Vector Fée des étoiles – SCAR-L Fée des étoiles – AWM Ensemble de casques Corgi Team Corgi – Casque (niv. 1) Team Corgi – Casque (niv. 2) Team Corgi – Casque (niv. 3) Ensemble de sacs à dos Corgi Team Corgi – Sac à dos (niv. 1) Team Corgi – Sac à dos (niv. 2) Team Corgi – Sac à dos (niv. 3)

Disponible à partir du : 29 juillet Danse de la victoire 22

Correction de bugs Gameplay Correction d’un problème où les bruits de pas n’étaient pas joués correctement.

Correction du bruit de pas anormalement silencieux sur certains types de sols dans les grands immeubles d’appartements sur Erangel.

Correction du problème où les armes de mêlée se téléportaient lorsqu’elles étaient jetées depuis l’intérieur d’un véhicule.

Correction des mouvements étranges que le 2e joueur faisait dans le lobby. Le monde Correction de la partie flottante du circuit en mode Entraînement.

Correction d’un problème où certains objets devenaient invisibles lors de l’utilisation de lunettes de visée en mode d’entraînement.

Correction du problème où les joueurs atterrissaient sur certains endroits dans les airs involontairement.

Correction d’un problème où les fenêtres du bâtiment de l’usine de ciment ne se cassaient pas après que les joueurs les aient franchies. Interface utilisateur/expérience utilisateur Correction de la barre de défilement excessivement étroite dans le menu du magasin.

Correction du message système affiché dans une langue incorrecte lors du War Mode : Conquest

Correction du mauvais écran de prévisualisation affiché dans l’onglet Personnaliser lors de la prévisualisation des boîtes d’articles toujours en vente.

Correction du message de pénalité inutile affiché en mode classé après avoir observé le joueur qui vous a tué.

Correction du problème où les joueurs étaient dirigés vers un mauvais menu.

Correction du mauvais titre de saison affiché dans le menu Carrière.

Correction d’un problème où l’interface de l’arme du joueur observé n’était pas correctement affiché. Skins & articles Correction du problème où le cou du personnage pouvait devenir invisible après avoir équipé le blouson de motard et le costume de princesse de glace.

Correction d’un problème où une partie du skin Enrobés de ténèbres – AKM restait sur l’arme même après l’avoir changé.

Correction du problème de l’article PEL 2019 Phase 3 affiché comme autre article.

Correction du problème de clipping avec le costume Trouble majeur et le personnage.

Correction du problème de clipping avec le trench-coat PLAYERUNKNOWN et le pantalon de combat PGC 2019. Rediffusions Correction de la vue anormale de la caméra lors de l’exportation de la rediffusion dans certaines situations.

Correction du problème où les autres joueurs étaient expulsés lorsque vous expulsiez un joueur

Après avoir mis au centre les cartes Erangel, Miramar et Vikendi lors des saisons précédentes, c'est cette fois-ci qui est mis en avant, avec une refonte importante. Plusieurs lieux ont été modifiés, comme le Boot Camp, la Carrière, Mongnai qui devient un Aérodrome ou encore l'apparition de l'Escapade en lieu et place des Quais. Les joueurs pourront alors découvrir toutes ces nouveautés qui changeront quelque peu leurs habitudes.Ce n'est cependant pas tout au rayon des nouveautés, puisque le. Un maximum de quatre seront sur la carte par partie, ces derniers sillonnent les routes de Snahok et larguent du butin lorsque celui-ci subit des dégâts de la part des joueurs. Une fois le véhicule neutralisé, la récompense est on ne peut plus alléchante.De nombreuses nouvelles choses sont à noter, comprenant par exemple un nouveau passe de combat, une nouvelle météo ou encore une amélioration pour les bidons d'essence. Vous pouvez retrouver tous les détails de la mise à jour 8.1 ci-dessous, qui est d'ores et déjà disponible sur les serveurs de test. Elle arrivera sur les serveurs live dès ce 22 juillet.