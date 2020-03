Après avoir annoncé qu'une phase de tests allait permettre aux joueurs de redécouvrir la carte enneigée, les développeurs ont présenté, en images, la nouvelle version de Vikendi.

Changements apportés à Vikendi

Zones/villes modifiées Dinoland (ancienement Dino Park). Mount Kreznic (Abbey) Movatra Tovar

La neige a été supprimée à de nombreux endroits et est moins présente à d'autres.

Des voies ferrées et des trains ont été ajoutés.

Comme nous vous l'avions annoncé il y a peu, Vikendi sera bel et bien de retour entre les 6 et 9 mars prochain sur les serveurs de test , par l'intermédiaire des parties personnalisées. Certaines partenaires de PUBG Corporation ont ainsi accès à la nouvelle version de Vikendi, et les joueurs pourront les rejoindre s'ils le souhaitent. Néanmoins, aucune information officielle concernant, chose qui a été faite ce 5 mars par les développeurs.PUBG Corp. a fait le point sur les, qui pourraient encore changer en fonction du retour des joueurs. Pour le moment, voici les changements qui ont été apportés :Le changement le plus important est sans aucun doute, qui pourraient causer quelques problèmes aux joueurs s'ils ne font pas attention. Le tout a été brièvement présenté en vidéo :Nous ne savons pas quandsera de retour définitivement sur les serveurs live, mais étant donné la mention « Next Season » dans la vidéo ci-dessous, il y a fort à parier que nous retrouverons la carte enneigée pour l'arrivée de la saison 7. À noter que lorsque Vikendi sera de retour, aucune carte ne sera supprimée, et les joueurs auront le choix entre les cinq cartes qui sontet