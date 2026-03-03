Project Zomboid : La version stable de la Build 42 approche enfin avec des promesses alléchantes

L'attente touche à sa fin pour les survivants de Project Zomboid. Alors que la Build 42 reste en version bêta depuis plus d'un an, The Indie Stone a recruté un vétéran de l'industrie pour finaliser le développement et renouer le dialogue avec une communauté impatiente.
Après une année entière passée en version instable (en bêta), la Build 42 de Project Zomboid s'apprête à franchir un cap décisif sous l'impulsion d'une nouvelle recrue de poids chez The Indie Stone
, qui a tenu à faire passer un message aux joueurs.
Un expert aux commandes pour finaliser la Build 42
La situation commençait à devenir critique pour le studio. Lancée en décembre 2024, la version instable de la Build 42 n'a toujours pas atteint le statut « stable » tant espéré
, malgré l'arrivée du multijoueur fin 2025
. Les sauvegardes corrompues et les incompatibilités de mods continuent de frustrer une base de joueurs fidèles mais lassés par le manque de visibilité. C'est dans ce contexte tendu que Christian Allen, alias « Serellan », a pris ses fonctions de directeur de la conception
.
Loin d'être un novice, Allen apporte avec lui une expérience forgée sur des licences majeures comme Ghost Recon ou Halo: Reach. Plus rassurant encore pour la communauté, il cumule plus de 5000 heures de jeu sur Project Zomboid
, à la fois comme survivant et comme moddeur.
Vers une communication repensée et une sortie imminente
L'une des priorités absolues du nouveau directeur est de restaurer la confiance. Conscient que « la communauté est mécontente de la durée du développement
», Allen promet de trouver l'équilibre délicat entre temps de production, qualité et profondeur de jeu. Le studio est désormais dans la « charge finale » vers la version stable
. Cela implique une phase intensive de correction de bugs, d'équilibrage et de polissage.
Si aucune date précise n'est encore avancée, les travaux d'Allen sont déjà visibles pour ceux qui testent la version actuelle
, notamment via un nouveau menu contextuel optimisant l'artisanat. L'avenir promet également des ajustements majeurs sur les modes de jeu par défaut, avec des préréglages adaptés aux joueurs hardcore comme à ceux cherchant une expérience plus cozy.
Allen insiste sur sa vision, il ne cherche pas le réalisme à tout prix, mais « l'authenticité et la vraisemblance
» dans le contexte de 1993. Et pour rassurer les amateurs d'action, il confirme l'arrivée de nouvelles armes à feu
. « Vous ne pensiez tout de même pas que je n'allais pas vouloir ajouter quelques flingues, n'est-ce pas ?
»
Il ne reste plus qu'à attendre les prochaines mises à jour, et l'annonce d'une date de sortie, synonyme de lancement sur la branche publique.
En attendant, Project Zomboid reste disponible en accès anticipé sur Steam, et notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une légère réduction
. Rappelons que nous vous proposons diverses guides pour progresser, comme survivre à une morsure
ou comment bien dormir
.
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