Project Zomboid : La version stable de la Build 42 approche enfin avec des promesses alléchantes



le 03 mars 2026 à 15h17 Publié par Corentin Rimbert le 03 mars 2026 à 15h17

L'attente touche à sa fin pour les survivants de Project Zomboid. Alors que la Build 42 reste en version bêta depuis plus d'un an, The Indie Stone a recruté un vétéran de l'industrie pour finaliser le développement et renouer le dialogue avec une communauté impatiente.