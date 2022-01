Project Zomboid : Peut-on survivre à une morsure ?

Peut-on survivre à une morsure dans Project Zomboid ?

a drastiquement évolué depuis sa sortie, en novembre 2013. De nombreuses mécaniques ont été introduites et plusieurs points modifiés, et cela va continuer puisque le jeu de survie est encore en accès anticipé., étant donné qu'à un certain moment, il était possible de, en effectuant plusieurs actions.Mais depuis quelque temps, et vous l'avez peut-être remarqué par vous-même,. Il n'est, en effet, pas possible de les soigner, même si vous utilisez des bandages ou autres objets de soins que vous aurez pu trouver. À l'heure où ces lignes sont écrites,, ce qui vous oblige à faire preuve de prudence, donc.Pour limiter les risques, vous devez donc faire preuve de discrétion et ne pas perdre trop risque durant vos voyages hors de votre base. Pour maximiser votre protection, portez plusieurs couches de vêtements, afin que les zombies soient moins dangereux pour vous. Si vous vous retrouvez face à plusieurs zombies, ne prenez pas le risque de les combattre et fuyez.Notez toutefois que si vous combattez un zombie et que celui-ci vous griffe, soignez-vous assez rapidement, puisque le risque d'infection est de 25 %. Plus vous nettoierez la blessure vite, moins vous avez de chance d'avoir des répercussions. Vous pouvez utiliser, pour cela, les divers objets de soins que vous trouverez dans les pharmacies et salles de bain, tels que les bandages.